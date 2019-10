"Narda" destruye 8 millones de huevos de tortuga en la costa de Oaxaca

Al menos 8 millones de huevos de tortuga golfina que se encontraban en los campamentos de Playa Escobilla y Morro Ayuta, en las costas de Oaxaca, fueron destruidos por el paso de "Narda", así lo confirmó la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), a través del Centro Mexicano de la Tortuga (CMT).

Fue el pasado 30 de septiembre cuando la CONANP realizó los censos y se percató del daño causado principalmente en los nidos tortugueros.

En el caso del Santuario de la Playa de Escobilla, la zona afectada fue un total de 7.5 kilómetros de playa correspondiendo a 6 kilómetros hacia el Este del Río Cozoaltepec y a 1.5 kilómetros hacia el Oeste del mismo río, el cálculo de afectación en estas zonas de anidación es de aproximadamente 10 por ciento de las nidadas que se encontraban en incubación de la tercera arribada de la temporada 2019-2020.

Aquí se perdieron alrededor de 44 mil huevos depositados y quedaron también expuestos sobre la playa huevos de otras arribadas (que no eclosionaron y cascarones), y piezas de la temporada pasada, que también fueron afectados por la marea y que se encontraban ya fuera de su periodo de viabilidad.

Otro caso es el de la Playa de Morro Ayuta; la zona afectada fue de 4.2 kilómetros de playa, por lo que se afectó a 9.11 por ciento de las nidadas que se encontraban en incubación, producto de la tercer arribada de la temporada 2019-2020; es decir que se perdieron aproximadamente tres millones 998 mil 400 huevos que se encontraban ahí depositados.

La CONANP informó que en varias playas se encontraba la presencia de palizadas, troncos, ramas, pastos y desechos inorgánicos que fueron arrastrados, así como basura.

Pero no es la primera vez que estas afectaciones so causadas por fenómenos meteorológicos. La Comisión explicó que lo mismos se ha presentado en otras ocasiones durante temporadas de lluvias y huracanes, pues son producto de la amenaza natural a la que está sujeto el ecosistema, la especie y su hábitat de anidación, no están exentas de verse afectadas por eventos externos tanto en sus zonas de influencia como internamente en sus polígonos.

E Centro Mexicano de la Tortuga (CMT) solicitó apoyo de las autoridades locales, sociedad civil e instituciones públicas para recuperar las zonas de anidación en las playas afectadas.