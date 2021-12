Narcofosas alcanza a BCS; descubren 16 osamentas en nueve días

LA PAZ.- Luego de una búsqueda masiva en Baja California Sur, el colectivo de búsqueda Sin ellos no Comondú ha encontrado 16 osamentas en nueve días; sólo durante el domingo pasado se encontraron nueve osamentas en una fosa clandestina en San José del Cabo.

Además de osamentas, han encontrado ropa y objetos diversos, que también están procesando para las investigaciones.

Los integrantes del Colectivo Sin Ellos No Comondú, junto con Búsquedas San José del Cabo, acompañados de personas buscadoras de colectivos de otros estados, informaron que en la jornada del sábado hallaron una fosa clandestina con restos óseos y restos humanos expuestos.

Señalaron que a casi una semana de que iniciaron los trabajos de búsqueda en campo de la primera Brigada Estatal de Búsquedas de Desaparecidos, lograron dar positivo en una brecha en el municipio de Comondú.

La fosa clandestina se encuentra localizada en una brecha, la cual contiene fragmentos óseos de partes del cuerpo humano. Los restos expuestos, se encontraron en el mismo lugar sobre la tierra.

Las madres buscadoras, que son quienes encabezan principalmente las búsquedas con la esperanza de encontrar a sus familiares desaparecidos han mencionado que, no buscan culpables sino hallar a sus tesoros.

Asimismo, desde las páginas de los colectivos de búsqueda se hace el exhorto para quienes sepan la ubicación de alguna fosa clandestina la reporten de manera anónima.

Confirmaron que en estas brigadas de búsquedas masivas llevan un total de 16 osamentas encontradas al momento, señalando que es un "panteón clandestino" y que continuarán buscando en el lugar, ya que hay indicios de más fosas en donde podrían seguir encontrando restos óseos.

Seguiremos buscando hasta encontrar a todos los que nos hacen falta. Porque ellos merecen volver a casa y nosotros tenemos que saber qué pasó con ellos, ¿dónde están?, queremos saber

URGE ADN PARA IDENTIFICACIÓN

Ante estos hallazgos, integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas solicitaron, de manera urgente, a quienes tienen algún familiar desaparecido acudir a realizarse una prueba de ADN en instalaciones del Semefo.

"Sin ellos no Comondú" publicó en sus redes sociales el llamado: "Es de suma importancia que su ADN esté en la base de datos, para esto debe haber una denuncia previa ya que se necesita tener un número de carpeta de investigación".

"Si tienes un familiar desaparecido o no localizado y no has dado una muestra de ADN jamás podrá ser identificado y podría ser enviado a una fosa común. Les pedimos que se comuniquen a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas o a algún colectivo para información de cuál es el proceso".

También, pidieron verificar que la información que ya hayan proporcionado se encuentre de manera correcta en la base de datos.

En la jornada estatal de búsqueda participan más de 50 familias con algún ser querido desaparecido, que acuden a lugares que anónimamente les han reportado.

