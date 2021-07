Narco acorrala a colectivos que buscan desaparecidos; buscadoras piden tregua

No buscan culpables. Solo quieren encontrar a sus familiares aunque sea muertos, sin embargo, presuntos integrantes de la delincuencia organizada los están acorralando y en 15 días dos integrantes de colectivos que buscan personas desaparecidas fueron asesinados y la líder de uno de estos grupos ha recibido constantes amenazas de muerte.

También lee: Madres Buscadoras: las guerreras a las que no querían ver

Los colectivos, integrados principalmente por mujeres, no quieren detener su trabajo y este viernes a través de un comunicado, buscadoras de desaparecidos en Tamaulipas pidieron al Cártel del Golfo "una tregua de paz" y permiso para acceder a un predio.

Foto Cuartoscuro.

Mientras que Ceci Flores, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, quien ha recibido constantes amenazas, solicita a las autoridades garanticen seguridad a los integrantes del colectivo.

Añade que no pueden parar con el trabajo de búsqueda pues tan solo en una semana, han recibido más de 3 mil reportes de desapariciones.

El pasado 15 de julio Aranza Ramos fue asesinada en Guaymas, Sonora. Ella buscaba a su esposo desaparecidos en diciembre del 2020; mientras que este viernes fue hallado muerto, José Nicanor Araiza Dávila, que buscaba a su hijo, desaparecido, en Villa de Cos, Zacatecas. Ambos eran integrantes de colectivos en sus estados.









PIDEN TREGUA

"Las Madres Buscadoras de Tamaulipas, tenemos conocimiento de que su organización ha realizado algunas acciones humanitarias a lo largo de la pandemia, como dar apoyo a los más necesitados, por ello apelamos a su compasión y buen corazón nos permitan ir al predio de la Bartolina ubicado en Matamoros para exigir a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno que realicen todas las diligencias necesarias para exhumar a la brevedad los restos que ahí se encuentran", piden buscadoras de desaparecidos en Tamaulipas.

Delia Quiroga, hermana de un desaparecido en Tamaulipas y abogada del "Colectivo Nosotras", dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva, que ante la negativa de las autoridades de continuar con la exhumación de restos en el predio la Bartolina decidieron pedirle a este grupo criminal les permitan a ellas exhumar sin que las agredan.

El colectivo plantea a ''Los Ciclones'' que los familiares de personas desaparecidas que acudirán al predio la Bartolina porten una pañoleta blanca en el codo izquierdo y llevaremos banderas blancas en señal de tregua de paz.

En caso de aceptar la tregua, las buscadoras pidieron a la organización criminal hacérselos saber a través de una manta o como a ellos mejor les convenga, señala el comunicado.

¿ESTÁN ESPERANDO QUE ME MATEN COMO A ARANZA?

La fundadora y líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora recibió nuevamente amenazas de muerte, en las que le exigen que deje de buscar a personas desaparecidas en Hermosillo y en otros municipios.

Ceci Patricia Flores detalló a La Silla Rota que en esta ocasión fue una llamada telefónica que recibió el pasado miércoles, donde la voz de una mujer le decía que dejara de realizar búsquedas o ya sabía lo que le podía pasar.

"Fue una llamada y muy rara, me dijeron que, si seguimos buscando, que ya sabemos a lo que nos vamos a atener, que la advertencia está dada, que dejemos de buscar desaparecidos que por algo son desaparecidos...", dijo.

A esa voz, la líder del colectivo respondió que nunca dejará de buscar a sus hijos desaparecidos, aunque su vida esté de por medio, o en ese caso les pidió que se los entreguen.

"Y yo le dije: si eres mamá y tienes hijos, pero no tienes desaparecidos no me vas a entender, yo no puedo dejar de buscar ni aunque me digas que me vas a matar porque yo necesito traer a mis hijos de vuelta a casa, si no quieren que los busque nomas entréguenlos y ya", relató.

Ceci Flores anotó el número de donde provino la llamada telefónica y denunció los hechos a la Fiscalía General de Justicia de Sonora (FGJE).

Sin embargo, horas más tarde, la FGJE emitió un comunicado donde aseguraba que la llamada que recibió la líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora se trató de un intento de extorsión telefónica

"En atención a una publicación en redes sociales de la Líder del grupo Madres Buscadoras, la FGJE Sonora verificó dicha información, confirmando que se trató de un intento de engaño telefónico. El Titular de la Dirección de Personas Desaparecidas contactó a la Señora Ceci Patricia Flores, ella le proporcionó el número de teléfono 6461892922 que corresponde a una línea de ensenada Baja California y está registrada como número de Extorsiones y Fraudes", cita el boletín difundido por la instancia a medios de comunicación.

Respecto a esto, Ceci Flores asegura que es falso, ya que en ningún momento le pidieron dinero y las palabras de la persona fueron explícitas: una amenaza de muerte para que deje de buscar desaparecidos.

"Inmediatamente mandé la información a la Fiscalía, mi hija acudió personalmente, le dijeron que le iban a dar seguimiento, pero en la tarde difundieron un comunicado que la llamada fue para estafarme cuando no es verdad, en ningún momento me pidieron ningún dinero, me dijeron que si seguía buscando me iban a matar, esa no era estafa, era una amenaza", afirmó.

La líder del grupo de mujeres que acuden al monte y baldíos para encontrar a sus hijos desaparecidos lamentó que no se tomen en serio las amenazas en su contra y lo tardías que han sido las investigaciones sobre éstas, pero también sobre el asesinato de Aranza Ramos, una de sus integrantes en Guaymas.

Aranza fue atacada a balazos el pasado 15 de julio en el poblado de Ortiz, donde habitaba, pero también donde buscaba incansablemente a su esposo Bryan Omar Celaya, quien está desaparecido desde diciembre del 2020; su pequeña de dos años de edad se quedó sin padres.

Ante este crimen y los mensajes de amenaza, Ceci Flores hace un llamado a las autoridades de Sonora para que encuentren a los responsables y les den tranquilidad para poder seguir con la búsqueda de personas.

"Quieren tapar el sol con un dedo, ocultar la verdad, la ineptitud de ellos para hacer las averiguaciones. ¿Qué están esperando, a que me maten como mataron a Aranza? Tienen todo en sus manos para investigar y no lo hacen", exclama.

CECI ESTÁ FUERA DE SONORA POR SEGURIDAD

La fundadora de Madres Buscadoras, Ceci Flores, se encuentra fuera de Sonora por su seguridad, ya que se encuentra bajo el mecanismo de protección de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con vigilancia las 24 horas del día.

De igual manera se colocó vigilancia al lugar donde se encuentran las oficinas del colectivo, ubicado en un fraccionamiento al norte de Hermosillo, a donde acuden las familias de desaparecidos para pedir apoyo a las integrantes.

Sin embargo, Ceci Flores aún siente temor por su integridad y por el resto de las madres buscadoras. Esta nueva amenaza ocurre días después de que un grupo de ellas realizara un trabajo de búsqueda en el poblado Miguel Alemán.

"Siento temor por todas, espero en verdad que esté trabajando el gobierno en las averiguaciones, ahorita ellas sí tienen seguridad, con eso no hay queja, pero quiero que hagan las averiguaciones para que yo pueda volver a Sonora a buscar a mis hijos".

La madre de Marco Antonio y Alejandro Guadalupe, desaparecidos en Hermosillo y Los Mochis, respectivamente, lamenta que los reportes no han cesado en la página de Facebook, donde, tan solo en una semana, han recibido más de 3 mil reportes de desapariciones.

Por esa razón, Ceci Flores asegura que no dejarán de realizar búsquedas hasta donde sea necesario para regresar a casa a sus hijos y a los de todas las mujeres que sufren como ella.

"Las búsquedas no se pueden parar porque no solo son mis desaparecidos, son miles, todos los municipios están en búsqueda. Tengo más de 3 mil reportes de desaparecidos en una semana que llevo fuera de Sonora, vieron que no nos rendimos y seguimos buscando".

esc