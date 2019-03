Municipios huachicoleros con altos índices de violencia en Hidalgo

ÁXEL CHÁVEZ / CORRESPONSAL 26/03/2019 07:41 p.m.

En siete días, diez cadáveres con signos de violencia e impactos de arma de fuego fueron encontrados en cinco municipios hidalguenses donde la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSPH) identifican la red de huachicoleros, dedicados al robo, comercialización y reparto de combustible.

"Se incrementaron muchísimo las tomas clandestinas en Hidalgo, inclusive, después de la tragedia, muchas más. Hidalgo es el estado con más tomas, muy por encima de Guanajuato, de Jalisco, de Veracruz, de Puebla", reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia de este martes.

La madrugada de este lunes 25 de marzo, durante una fiesta patronal en la comunidad de San Gabriel, en el municipio de Tezontepec de Aldama, una persona fue asesinada en una balacera que también dejó tres lesionados. Los pobladores narraron que al escuchar las detonaciones de armas de fuego en el Lienzo Charro se refugiaron en la capilla. El cuerpo del hombre de 31 años quedó tendido sobre el asfalto.

San Gabriel es una zona por la que atraviesan ductos de Petróleos Mexicanos, y es, según la radiografía delictiva de la Sedena, de las más vulnerables en Tezontepec a la extracción de hidrocarburo, junto Santa Ana Ahuehuepan, donde tres militares fueron retenidos y amenazados con ser linchados después de disparar contra civiles armados a quienes vinculaban con el tráfico de gasolina, el pasado 13 de enero, y una pareja fue quemada viva tras ser señalada por lugareños como ´robachicos´, el 30 de agosto de 2017.

(CUARTOSCURO)

El 21 de marzo, un cadáver con signos de tortura y un impacto de bala fue localizado sobre un camino de tierra que conduce a la comunidad de Gandhó, en Tecozautla; ese mismo día, en un terreno baldío en San Sebastián, en el municipio de Nopala, cuatro cuerpos sin vida aparecieron con heridas ocasionadas por armas de fuego, entre ellos el de una mujer.

Dos días antes, la madrugada del 19 de marzo, la policía municipal encontró tres hombres asesinados en una camioneta Toyota Hilux en la comunidad de El Mirador, en Atotonilco de Tula, todos con señales de violencia, además de que el vehículo tenía impactos; en tanto que en Teocalco, Tlaxcoapan, los restos de otro individuo de 24 años, con un tiro en la cabeza, también fueron identificados.

El corredor del huachicol integra a 23 municipios por los que cruzan mil 163 kilómetros de ductos, desde Huichapan hasta Cuautepec, incluido Tlahuelilpan –donde explotó una toma clandestina el 18 de enero, que ha dejado 135 muertos–, y Mixquiahuala –sitio en el que fue asesinado un día después de ese siniestro Julio César Z.C., La Parka, a quien la corporación de seguridad identificaba como líder huachicolero en la región de Tezontepec–.

(CUARTOSCURO)

Ésta es la tercera ejecución de un supuesto jefe de traficantes de gasolina en la entidad: antes murieron Flavio N., El Vikingo, y Uriel R.V., El Tornillo.

Una hipótesis, reconoció el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, es que un cártel del narcotráfico está detrás del robo de hidrocarburo que colocó al estado como el más vulnerable por tomas clandestinas en el país durante 2018, con 2 mil 221.

No obstante, remarcó continúa como hipótesis basada en hechos delictivos, aunque mensajes han aparecido en territorio estatal supuestamente firmados por grupos criminales, además de que informes de inteligencia nacional vinculan a dos cárteles que posiblemente disputan la rentabilidad de la extracción y tráfico de gasolinas en el estado: Jalisco Nueva Generación y Santa Rosa de Lima.

El mandatario especificó que no son sólo tres líderes del huachicol cuyas operaciones detectaron los órganos de inteligencia locales – El Vikingo, El Tornillo y La Parka, todos asesinados, mas ninguno por la autoridad–, sino que hay más "objetivos" que, señaló, posiblemente libran un enfrentamiento por el control de la plaza. No obstante, no proporcionó un número de estos presuntos jefes del trasiego de combustibles.

"La hipótesis que generaban las autoridades competentes (es que) parece que hay una pugna entre los grupos que se dedican a ese ilícito, y esa pugna lo que ha hecho es que entre ellos se están matando.

"Esa es la información que nosotros tenemos. No me gusta nunca especular, pero una de las hipótesis es esa, porque es la información que tenemos: estos están peleándose la plaza y entonces se han dado entre ellos", expuso el gobernador.

Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en Hidalgo aumentó el robo de combustible en los primeros meses de 2019; además, aseguró que antes, en el país, el delito no fue combatido.

Por eso, informó, "hoy, precisamente, se inicia un programa de reforzamiento en Hidalgo por parte de la Secretaría de Marina y del Ejército.

Y, sí, sigue habiendo tomas en Hidalgo descontroladas, hoy a las tres de la mañana se atendió una toma clandestina en Azcapotzalco, pero como una alberca".

