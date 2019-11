Mujeres priistas exigen cese de su líder en Chiapas por misógino

Con un llamado a su dirigente nacional, Alejandro Moreno, para que las respalde, un grupo de mujeres priistas marchó hacia la sede principal de su partido, en Tuxtla Gutiérrez, para exigir el cese de Julián Nazar Morales, su líder en el estado quien, según ellas, las ha discriminado y violentado políticamente.

Encabezadas por la diputada local Haydeé Ocampo Olvera, explicaron que el dirigente "tricolor" ha hecho hasta lo imposible para impedirles su participación en los espacios de liderazgo de ese instituto político e, incluso, a quienes han tenido problemas en sus municipios, no les hace caso.

Luego de una caminata emprendida desde la Confederación de Trabajadores de México (CTM) hasta el parque Santo Domingo, Paulina Conde, una de las denunciantes aclaró que desde que Nazar está en el cargo, ella y sus compañeras han vivido violencia política con razón de género.

Señaló que hace un mes se celebró la primera audiencia interna en la Ciudad de México, en la cual estuvo presente el abogado del presidente del PRI de Chiapas, "esto avanza, pero en estos días Julián Nazar ya fue notificado de denuncias de otras mujeres militantes que también acudieron ante Justicia Partidaria" del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

Para ella, mencionó, el exsecretario del Campo durante el gobierno de Manuel Velasco las "sigue violentado" en las oportunidades que ha tenido con algunos medios de comunicación local, al decir que no representan nada y que incluso no pertenecen a las filas del priísmo.

Uno de los casos más claros de violencia de género es el que sufre la misma secretaria general del Comité Ejecutivo local, cuya participación política fue eliminada, como lo que sucedió con ella misma, en su momento, como líder tricolor en Tuxtla, ejemplificó.

"Decidimos salir, decir ´¡ya basta!´, porque en el PRI ya no cabe un dirigente ni militantes que violenten a las mujeres; y no vamos a negociar, porque con la violencia no se negocia", externó.