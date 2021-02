Mujeres indígenas toman el bastón de mando

OAXACA, Oaxaca.- En San Pedro y San Pablo Ayutla, Mixes, las mujeres indígenas rompieron el mito. Demostraron que saben llevar el bastón de mando y lo hacen bien, dice Yolanda Pacheco Morelos, la maestra que fue electa el 8 de octubre pasado como alcaldesa de este municipio.

En el estado donde en los últimos procesos electorales tanto por partidos políticos como por el régimen de Sistemas Normativos Internos, las mujeres son blanco de violencia política y en otras localidades ni siquiera tienen derecho de participación, Ayutla ha demostrado lo contrario.

La maestra relata que su postulación al cargo como primer concejal se dio en la asamblea comunitaria por decisión de una mayoría de habitantes de la cabecera y agencias municipales. Yolanda fue electa sin problema, el cabildo quedó conformado en un 50% mujeres y el resto varones.

Aunado a las 15 mujeres topiles que desempeñan en el cargo, es decir mujeres a cargo de la seguridad municipal.

Para Yolanda ser alcaldesa no es un tema difícil, se trata de un reto y una responsabilidad porque conduce el rumbo de un pueblo. “No me da miedo, la puedo regar como cualquier otro y lo que no puedo pregunto”.

Para mí esto es un gran avance, sobre todo porque tenemos policías municipales, las mujeres muy jóvenes están dando servicio. Yo había tenido cargos, pero a nivel de magisterio, platicaba con gente de la comunidad, hacía gestiones, al llegar a este cargo es porque puedo hacer eso”.

La mujer, cuyo rostro demuestra años de experiencia, se siente comprometida con su pueblo por la confianza que depositaron en ella. “Nos están encomendando bastante y lo que quiero es responder, no defraudarlos”.





Ayutla abre la paridad

Desde 1994, las mujeres pueden ser nombradas como topiles y asumen la responsabilidad de las funciones de seguridad equivalente a topiles varones.

Enclavada en la Sierra Mixe, la Tierra de los jamás conquistados, esta localidad indígena donde habitan cinco mil personas y cuenta con 16 agencias municipales, tiene su tercera alcaldesa.

Yolanda Pacheco, la maestra de 57 años, lanza un consejo a las mujeres del resto de comunidades vecinos: “abran los espacios para que las mujeres tengan participación porque tanto como los hombres las mujeres también podemos, no hay limitantes, hay que vencer eso; el trabajo nos enseña y tener muy claro que no debemos defraudar a nuestra gente.

Oaxaca el panorama de la violencia política

En 2007, mucho antes desde la reforma político electoral de 2015 donde garantiza la alternancia y paridad de género, en San Pedro y San Pablo la participación de género en cargos municipales era una realidad.

De las 20 carpetas de investigación que ha integrado la Fiscalía Especial en Delitos Electorales de Oaxaca por violencia política, ninguna ha dado pie a una sanción, todas permanecen en estado de investigación.

En algunos casos como el de Gabriela Maldonado registrado en enero de 2017, cuando recibió latigazos en San Martín Peras por integrarse al cabildo de su municipio, donde la mujer no tiene participación, no se clasifican con violencia política.

Esta el caso de la presidenta municipal de San Juan Bautista Lo de Soto del PRI, Samantha Caballero Melo, quien padeció presiones y amenazas de muerte para que dejara el cargo.

De las 20 carpetas de investigación abiertas 15 corresponden al 2017 y las otras 5 al 2016.

Crece participación de las mujeres

A pesar del panorama que enfrenta la mujer, en el último proceso electoral creció la participación de las féminas en las elecciones de sus municipios. A partir de enero del 2017 entraron en funciones 61 mujeres alcaldesas de 570 municipios que conforman el territorio oaxaqueño.

De acuerdo con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 38 mujeres fueron electas por partidos políticos y 23 por Sistemas Normativos Internos, aunado a 900 mujeres que participan en distintas regidurías de loa cabildos.