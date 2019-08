Mujeres esparcen Brillanteada en todo el país

Miles de mujeres marcharon este viernes, de manera pacífica, en las principales ciudades del país para exigir a las autoridades un alto a la violencia de género, en el marco del movimiento #NoMeCuidanMeViolan. Querétaro, Chihuahua, Guadalajara, Puebla, Toluca, San Luis Potosí, Aguascalientes, Mérida, Saltillo, San Cristóbal de las Casas, Mazatlán, Xalapa, León, Pachuca, Monterrey y Oaxaca.

El movimiento exige resultados a los gobiernos en materia de seguridad, luego de que el lunes pasado un grupo de mujeres lanzaron brillantina a Jesús Orta, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, por presuntos abusos de policías en contra de mujeres.

La diamantina rosa volvió a pintar el aire y el piso en el paso de los colectivos que se unieron a la marcha que se realizó simultáneamente en las principales ciudades del país.

Preparense para la brillanteada!

Ni una mujer más abusada por policías!#NoNosCuidanNosViolan#NoEsProvocaciónEsUnGritoDeJusticia#MeCuidanMisAmigasNoLaPolicia



Aquí en Mazatlán será a la altura del monumento al pescador, 5 p.m. pic.twitter.com/zExE3t87E2 — ×brokeniña× (@ana_rxmirez) August 15, 2019

Marcha nocturna

Al grito de "ni una menos, vivas nos queremos", cientos de mujeres salieron a las calles regiomontanas para protestar contra la violencia.

Las jóvenes comenzaron la marcha frente a la Fiscalía General de Justicia en la Manifestación Glitter contra la violencia hacia las mujeres.

En la convocatoria que hicieron con antelación se solicitó a las jóvenes llevar diamantina para recordar las protestas en la Ciudad de México, donde las manifestantes aventaron brillantina a Jesús Orta, jefe de la policía de la CDMX.

"No nos cuidan, nos violan", fue la consigna que cientos de jóvenes cantaron.

Condenaron la presunta violación de una menor de edad por cuatro policías de Azcapotzalco en la Ciudad de México y no dejaron de lanzar consignas contra las autoridades y lo que califican de nulos resultados contra las agresiones.

En la avenida Ocampo mostraron músculo y cerraron totalmente la vialidad.

Ellas tomaron las calles del Centro, y avanzaron desde Ocampo hasta Cuauhtémoc, después dieron vuelta en Juan Ignacio Ramón para seguir hasta Juárez, subir por Morelos y, rodear el Palacio Municipal por Zaragoza y Zuazua.

Después volvieron a tomar Morelos, donde concluyó la manifestación en el Barrio Antiguo.

Entregan pliego petitorio

En Querétaro, activistas por los derechos de las mujeres entregaron un pliego petitorio al Poder Ejecutivo, a fin de que se atiendan de manera institucional y responsable los casos de violencia de género.

Decenas de mujeres se presentaron en Oficialía de Partes para dar ingreso al documento petitorio, a fin de que llegue hasta el gobernador Francisco Domínguez Servién.

Vestidas de negro y con el cabello cubierto de diamantina, las quejosas expusieron el caso de la Diana, joven colaboradora de la Secretaría de Cultura del municipio de Querétaro, quien fue reportada como desaparecida en julio pasado y encontrada sin vida en Santa Rosa Jáuregui, el pasado 14 de agosto.

#Ciudadanía | Querétaro se suma a #Brillanteada



Esta tarde, mujeres queretanas se sumaron a la "Brillanteada", cuyo propósito es exigir seguridad y respeto, pero también sumarse también a la protesta por la menor que fue violada en la Ciudad de México por policías pic.twitter.com/JnsZjC4wy1 — Presencia UAQ (@PresenciaUni) August 17, 2019

En Chihuahua, los monumentos al Policía Caído y de Pancho Villa, ubicados en la capital, fueron vandalizados, previo a la marcha que se realizó, en el marco del movimiento #NoMeCuidanMeViolan.

En redes sociales circularon fotografías en que los monumentos al Policía Caído, que se encuentra frente a las Fuentes Danzarinas, y el de Pancho Villa, aparecen grafiteados.

"Me cuidan mis amigas, no la policía" y "No nos cuidan, nos violan", son dos frases que se pueden leer en la obra que honra a 543 policías caídos en el cumplimiento de su deber.

Amaneció así el monumento al policía caído en Chihuahua#NoMeCuidanMeViolan pic.twitter.com/QxLoKRvL8r — Xoch Rodríguez Quintero (@xochquintero) August 16, 2019

¿Quién nos cuida?

En Puebla, mujeres protestaron en la ciudad de Puebla para demandar el cese de agresiones de policías en contra de ellas y la criminalización por parte de autoridades, al tiempo que portaron mensajes como "¿Quién nos cuida de la policía?".

Las inconformes, quienes llevan pancartas, diamantina y la mayoría porta ropa negra, arribaron a la Fiscalía General del Estado, en donde se manifestaron para pedir que las autoridades hagan algo para reforzar su seguridad.

"¡Autodefensa feminista! Si nosotras paramos, se para el mundo. ¡Por la vida, la autodeterminación y el amor!", se lee en una manta colocada en la entrada de la dependencia.

#Brillanteada: Las manifestantes también criticaron el actuar de las autoridades a través de consignas como ¿quién nos cuida de la policía? y pidieron justicia para las mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio. pic.twitter.com/UjsdAto4UK — Manatí (@Manatimx) August 17, 2019

En los muros de esta fiscalía, algunas asistentes que se cubrieron el rostro, pintaron mensajes contra la violencia hacia las mujeres y respecto a la falta de respuesta para esclarecer los feminicidios.

"Nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo", "Me cuidan mis amigas no la policía", "Ojalá les importara la integridad de las mujeres tanto como les importan los buenos modales" y "No más machos ni fascistas, somos todas feministas", es algo de lo que se pudo leer en pancartas.

Que no sean revictimizadas

En Toluca, las voces de las integrantes de los colectivos feministas se hicieron escuchar en punto de las 17:00 horas, para exigir a las autoridades impartir justicia, mayor capacitación en equidad de género y que en los Ministerios Públicos dejen de revictimizar a las mujeres.

El punto de reunión para la marcha de 250 mujeres se dio en la Plaza González Arratia, donde los gritos provocaron que mujeres de la tercera edad y niñas se unieran, para luego caminar hacia la Plaza Mártires y tomar la calle de Lerdo de Tejada frente al Palacio Municipal de Toluca.

Consignas a una sola voz de "Ni una más, ni una mexicana más" y "Se va a caer, se va a caer, el patriarcado se va a caer" y pancartas con leyendas como: "Me revelo quiero estar viva", "Nací para ser libre", "Antes violentas que muertas", "Quiero vivir sin violencia".

El movimiento "Juntas Brillamos Más" se manifiesta en Toluca pacíficamente en la Plaza González Arratia.



¡Exijamos que el estado garantice seguridad para las mujeres, para todos! #JuntasBrillamosMas #brillanteada #brillantina #BrillantinaNoEsProvocacion #NoNosCuidanNosViolan pic.twitter.com/S3ruftZoLb — TOLUCA (@TolucalaBellaCd) August 16, 2019

Las mujeres llamaron la atención de los transeúntes, que se quedaron a escuchar los datos duros de que el municipio de Toluca tiene el primer lugar en embarazos infantiles adolescentes y que el uno por ciento de las denuncias en el Estado de México se resuelven, no sin antes ser revictimizadas las mujeres afectadas.

Exigieron que se cumplan los protocolos y que se deje de infiltrar la información y videos en medios de comunicación. "Exigimos que los Ministerios Públicos sean capacitados en materia de género y atención ciudadana, porque nunca muestran interés en los casos", plantearon.

En las demás ciudades

El grupo Feministas Universitarias Zona Oriente dio a conocer que mujeres de San Luis Potosí se unieron a la protesta nacional, por lo que convocaron a todas las mujeres, en el quiosco de la Plaza Armas.

"Morritas de Morelia, nos vemos mañana en Plaza de Armas las 18:00 horas para exigir justicia", escribió, por otra parte, una usuaria en su cuenta de Twitter", junto a una imagen que dice "porque exigir justicia no es provocación".

Mujeres en #Pachuca se unieron a las movilizaciones nacionales por casos de agresión sexual. #NoNosCuidanNosViolan pic.twitter.com/V9pK2fjtE3 — LSR Hidalgo (@LsrHidalgo) August 17, 2019

En Aguascalientes, mujeres también se integraron a esta manifestación, por lo que la reunión fue a las 19:00 horas en el monumento Exedra, ubicado en la Plaza de la Patria, en la zona centro de la ciudad; media hora antes arrancó la "brillanteada" en la Plaza Grande de Yucatán.

Otras ciudades donde se llevó a cabo la Brillanteada fueron Saltillo, Coahuila (Plaza Manuel Acuña), así como en la Plazuela de Guadalupe de San Cristóbal de las Casas, y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Parque de la Marimba a Parque Central).

#NoMeCuidanMeViolan | Manifestantes que exigen justicia y la erradicación de la violencia contra la mujer lanzaron brillantina a los guardias de Palacio de Gobierno pic.twitter.com/p4HUQkQZ8h — El Diario NTR Guadalajara (@NTRGuadalajara) August 17, 2019

Asimismo, en Puebla (frente a la fiscalía); Mazatlán, Sinaloa (en el malecón); Culiacán, Sinaloa (Fiscalía del estado, en el Bulevar Enrique Sánchez Alonso); Xalapa, Veracruz (Plaza Regina); Puerto de Veracruz (Auditorio Benito Juárez).

León, Guanajuato (presidencia municipal); Toluca, Estado de México (quiosco de la plaza González Arratia); Monterrey, Nuevo León (Fiscalía del estado) y Oaxaca (Fuente de las 8 Regiones).

Con información de agencias