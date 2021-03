Mujeres en Morena protestan, pero acatan, candidatura de Félix Salgado

Diputadas, senadoras, militantes y demás mujeres cercanas a Morena pidieron a Félix Salgado Macedonio que renunciara a su candidatura a la gubernatura de Guerrero pero no fueron escuchadas. La noche del viernes fue ratificado.

Este sábado, simultaneo al arranque de campaña de Salgado Macedonio, levantaron la voz a través de sus redes sociales.

Sobre el tema, Citlalli Hernández Mora, secretaria general de Morena, escribió: "Y cuando despertamos, los hombres seguían necios. Pero desde los espacios conquistados, seguiremos defendiendo nuestras convicciones feministas".

La diputada federal por Sonora, Wendy Briseño, escribió: No, no es "un desencuentro doloroso", se trata de una ponderación incorrecta de derechos, que debe poner al centro a las víctimas. La resolución final es un pésimo mensaje para las mujeres y sociedad mexicana. Y generará una elección fallida en Gro. Lamentable y no lo avalamos.

No, no es "un desencuentro doloroso", se trata de una ponderación incorrecta de derechos, que debe poner al centro a las víctimas. La resolución final es un pésimo mensaje para las mujeres y sociedad mexicana. Y generará una elección fallida en Gro. Lamentable y no lo avalamos. https://t.co/BFY2MUa8uB — Wendy BriceñoZuloaga (@wzuloag) March 13, 2021

Por su parte, Zazil Carreras Ángeles, integrante de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ), colocó la leyenda: "Cuando entre dos grupos, uno impone su voluntad sobre el otro, no hay alianza. Tomamos nota y seguiremos luchando. Efectivamente, una 4T que no sea feminista, no será".

Y, la periodista y conductora de radio, Lourdes Mendoza, compartió: Primer evento del presunto violador #Salgado Macedonio. En este video Félix agradece la presencia de Ricardo Peralta, el ex subsecretario de Gobernación, quien aparece justo atrás de él.

#Primer evento del presunto violador #SalgadoMacedonio En este video Félix agradece la presencia de Ricardo Peralta, el ex subse de @SEGOB_mx quien aparece justo atrás de él. Ver para creer! #NingunAgresorEnElPoder #ningunvioladorseragobernador #NiUnaMas @50mas1Mx pic.twitter.com/XjtfxB0AIB — Lourdes mendoza (@lumendoz) March 13, 2021

Durante la semana, en un video difundido en redes sociales, las mujeres de Morena hicieron un llamado al senador con licencia que deje sus aspiraciones a ser gobernador guerrerense.

"Las mujeres de Morena no podemos quedarnos calladas, desde esta plataforma exigimos que el candidato a la gubernatura de Guerrero por Morena escuche nuestras voces y renuncie a la candidatura".

Salgado Macedonio ha sido acusado por delitos sexuales en su contra, que van desde abuso sexual hasta violación.

Entre las mujeres que llaman a Félix Salgado a renunciar a su candidatura se encuentran la senadora Jesusa Rodríguez, las diputadas Lorena Villavicencio y Wendy Briceño Zuloaga, así como la militante Estefanía Veloz.

De acuerdo con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, como ya iniciaron las campañas, solo se puede sustituir a un candidato por causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia.

Por cualquiera de estos casos -a excepción de la renuncia- un candidato puede ser sustituido hasta un día antes de las elecciones. Si el candidato renuncia, solo se hará efectiva si sucede 30 días antes de los comicios.

Salgado Macedonio parece no buscar esta opción y seguir adelante con su candidatura, una de la que tiene respaldo del líder nacional de Morena, Mario Delgado, y del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quienes lo han defendido de las acusaciones por delitos sexuales en su contra.

Hasta su principal competidor en la contienda por la candidatura, Pablo Amílcar Sandoval, hermano de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, se bajó de la contienda tras el anuncio de reposición del proceso de selección, hecho por el cual el propio Salgado Macedonio le agradeció.

¿MORENA ARRANCARÁ CAMPAÑA EN GUERRERO?

Desde el primer minuto de este viernes comenzaron las campañas de la contienda electoral 2021, calificada por el propio Instituto Nacional Electoral (INE) como la más grande de la historia democrática de México.

Morena anunció este viernes que no comenzará su campaña en las elecciones del estado de Guerrero hasta definir si presenta como candidato a Félix Salgado Macedonio, un veterano político acusado de violación.

"No iniciará campaña a la gubernatura en el estado de Guerrero el día de hoy -como lo marca el calendario electoral- pues esperará hasta tener un dictamen final por parte de la Comisión Nacional de Elecciones", expresó la dirección en un comunicado.

Morena, partido del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, postuló como candidato en las elecciones a gobernador de Guerrero a Salgado Macedonio, acusado de delitos sexuales por al menos cinco mujeres.

Ante la polémica desatada, el partido anunció el lunes que repetiría la encuesta interna para elegir a su candidato, si bien no vetó que Salgado Macedonio se volviera a presentar.

La decisión llegó algo tarde, pues el Instituto Electoral de Guerrero validó este jueves a Salgado Macedonio como candidato de Morena a las elecciones de Guerrero y las campañas comenzaron este mismo viernes.

Morena explicó en el comunicado que, a pesar de todo, sigue haciendo "la valoración de los perfiles" para "con esto determinar la candidatura idónea".

"En los próximos días se informará el resultado de dicha encuesta y se llevará a cabo el registro definitivo de la candidatura a la gubernatura de Guerrero", aclaró el partido.

El secretario del Comité Ejecutivo Estatal, Marcial Rodríguez indicó que se va a esperar a que la Comisión de Encuestas diga quién es el candidato.

Lo dicho por Rodríguez fue secundado por el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, quien también dijo que no se iniciará campaña en Guerrero hasta tener resultados de la encuesta.

Félix Salgado Macedonio es quien pinta como el candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, incluso la noche de este jueves 4 de marzo el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (IEPCG) validó su registro.

Sin embargo, la candidatura del senador con licencia todavía no es un hecho. Sus aspiraciones políticas se han tambaleado debido a una serie de acusaciones por delitos sexuales en su contra, que van desde abuso sexual hasta violación.

Por ello, el fin de semana pasado, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena ordenó la reposición del proceso que designó a Salgado Macedonio como candidato.

Los integrantes de la comisión, sin embargo, decidieron no inhabilitar a Salgado Macedonio en sus aspiraciones a la gubernatura de Guerrero. En consecuencia, en esta nueva selección de candidato, el senador con licencia aún puede ser elegido.

Este 5 de marzo iniciaron las campañas y ante las autoridades electorales Félix Salgado Macedonio es el candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero.

Aún no hay fecha para la reposición del proceso de selección del candidato de Morena por la gubernatura de Guerrero, sin embargo, ya hay quienes alzan la mano para sustituir a Salgado Macedonio, entre ellas cinco mujeres:

La alcaldesa de Acapulco, Adela Román; la senadora Nestora Salgado; la experredista Beatriz Mojica; así como las diputadas federales Abelina López y Rosario Merlín. A estas cinco mujeres se suman Luis Walton, exsenador y expresidente municipal de Acapulco.

En Guerrera, 2 millones 524 mil 713 de mujeres y hombres elegirán de entre ocho candidatos al próximo gobernador.

Tres mujeres destacan entre los candidatos a la gubernatura de Guerrero, Irma Lilia Garzón Bernal, del PAN; Ruth Zavaleta Salgado, de MC; y Dolores Huerta Valdovinos, de el PES.

El resto de los aspirantes son, el de la coalición PRI-PRD, Mario Moreno Arcos; Pedro Segura Balladares que compite por el PT-PVEM; por Redes Sociales Progresistas va Ambrosio Guzmán Juárez; y en Fuerza por México se anotó el exmundialista Manuel Negrete Arias.

En estas elecciones intermedias, además se designarán 46 diputaciones locales, 80 presidencias municipales, 85 sindicaturas y 580 regidurías, que hacen un total de 792 cargos a elegir en las elecciones del 6 de junio de 2021, para lo cual se instalaran 4 mil 951 casillas en toda la entidad.