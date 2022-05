"Mujeres cuentan conmigo y yo con ellas": Cecilia Monzón, feminista asesinada

PUEBLA.- Este sábado fue asesinada Cecilia Monzón, abogada feminista que litigó a favor de mujeres víctimas de distintos tipos de violencia en el estado de Puebla, principalmente en el municipio de San Pedro Cholula.

"Cuando alguna compañera está en alguna situación, pues ahí ya saben que cuentan conmigo como yo cuento con ellas también, no es algo de aquí para allá, es esto a lo que llamamos sororidad", afirmó la también activista y política en entrevista para el canal de Youtube Charly MT.



La abogada penalista que fue ultimada a balazos percutidos por sujetos a bordo de una motocicleta, contaba con experiencia en el servicio público con perspectiva de género, por lo que llevó muchos casos de mujeres víctimas de abuso, violencia familiar y quienes también peleaban por la custodia o las pensiones alimentarias de sus hijos.

Fue parte del primer Parlamento de Mujeres en el Estado de Puebla e integrante de la red nacional feminsita insurrectas del Colectivo Kybernus.

"Falta perspectiva de género, en muchos ámbitos, y tratamos de llevarlo de la mejor manera posible, de tal manera que podamos exponer esa perspectiva de género y que la autoridad está obligada, además, a tomarla en cuenta, la haga suya ya no por obligación sino porque de verdad crea que es necesaria, porque la es", expresó Monzón.

"Yo no me concibo en la vida haciendo algo que no fuera litigar o que no fuera hacer política, esa es mi pasión en la vida, nací para eso, me gusta", dijo la mujer que se asumió a sí misma en la corriente social-demócrata.

Fue candidata por el Partido Verde Ecologista en 2018 a la presidencia municipal de San Pedro Cholula, al no lograr la mayoría de votos fue sumada como funcionaria por el edil Luis Alberto Arriaga, como titular de Desarrollo Social.

Dentro de la función pública, también se desempeñó como Jefa de Transparencia y Acceso a la Información en la Fiscalía Anticorrupción, delegada del Instituto Poblano de la Juventud, entre otros cargos.

Ella misma enfrentaba un proceso legal por pensión alimentaria en contra de Javier López Zavala, ex secretario de Gobernación estatal durante la administración de Mario Marín Torres, con quien concibió un hijo.

Monzón resaltó haber contado con una red de apoyo cuando se convirtió en madre, conformada por su madre, familiares y amigas, para poder continuar con su carrera política.





