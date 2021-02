Mujeres critican machismo en Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz

MÉRIDA.- El lenguaje es una puerta abierta a la discriminación de las mujeres y Yucatán no es la excepción.

Durante el foro “Las Mujeres y la Paz” realizado en la “XVII Cumbre Mundial de los Premios de la Paz”, la conductora Paola Rojas recordó un incidente donde el alcalde del municipio de Motul, Roger Aguilar Arroyó, envió a una mujer que le solicitó apoyo para “buscarse un macho que le compre un terreno”.

“Escuchamos a un funcionario que se refiere a las mujeres como piruja o nalguita o un alcalde como en Motul que dice búscate un macho que te mantenga”, comentó la conductora durante su participación como moderadora en el encuentro.

Por su parte, la cantante Joy Huerta comentó como el sentido de pertinencia en el lenguaje denota una sociedad dominada por el patriarcado: “Mi papá era pastor y recuerdo que en una ocasión cociné algo para la familia y me dijo ‘ya te puedes casar’, en ese entonces lo tomé como broma, pero es gravísimo”.

Reconoció que durante mucho tiempo tuvo miedo de autodenominarse feminista, pues no quería que pensaran que odiaba a los hombres. “Por mucho tiempo tuve miedo de usar la palabra feminista, porque pensaran que odio a los hombres, que no me rasuro, no me depilo las piernas, pero la realidad es que es una palabra que me da la oportunidad de no romper con las normas” apuntó.

Para Rigoberta Menchú, la educación continúa siendo colonialista, porque los jóvenes siguen cometiendo los mismos errores. “Si la educación sigue siendo colonialista, lleva a la esclavitud contemporánea, los rasgos están en la agresión que sufre un migrante, joven, pueblo indígena, un pueblo diferente y esto es grave también. Somos esclavos de varias cosas”, dijo la activista.