Mujer 'trans' busca ser reina del Carnaval de Veracruz

Veracruz, Ver. Karla Grijalva, una mujer transexual de 33 años buscará ser la Reina del Carnaval Veracruz 2019, que tendrá una edición especial debido a que las autoridades estarán celebrando los 500 años de la fundación de esta ciudad, en donde se espera que los invitados sean, el ya entonces, presidente, Andrés Manuel López Obrador y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller.

La aspirante fue la primera Reina Gay de esa festividad en el 2015, sin embargo, ahora que logró su cambio de sexo de manera legal, intentará inscribirse en el certamen que se gana por el número de votos reunidos, que tienen un valor monetario de un peso, por cada uno.

La decisión de la estilista ha causado el rechazo de algunos activistas como el presidente de la organización Jarochos LGBT, Guillermo Yzacur Maldonado.

“La homofobia y discriminación se está alterando más, lejos de ayudarnos, ella misma nos está regresando otra vez, porque la gente nos empieza a rechazar, nos están tachando otra vez de que: los chotos se quieren meter por acá, los chotos se quieren meter por allá, por culpa de ella”.

Karla Grijalva señala que se animó a competir luego de saber que Angela Ponce logró ser Miss España sin ser mujer de nacimiento.

“No creo que haya un acto discriminatorio, pero al final hay que respetar ciertas normas, he leído la convocatoria, y hasta ahora en la convocatoria no se me puede negar la inscripción, pero vamos a ver qué sucede”, dijo la aspirante.

Sin embargo, Izacur aseguró que en las reglas hay un apartado que dice deben ser personas nacidas mujeres y en Veracruz, por lo tanto, no podrán inscribirla.

“Es un abuso de inclusión, porque aquí en Veracruz siempre nos han dado un espacio, siempre nos han respeto, siempre nos han dado el lugar que merecemos, los gobiernos que han estado nunca nos han dicho que no”.

mvf