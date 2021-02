Mujer invidente es discriminada en Yucatán; DH emite recomendación

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) emitió una sola recomendación en materia de discriminación en el 2019, dirigida a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) por no acceder a levantar la denuncia de una persona invidente.

La queja fue interpuesta el 25 de octubre del 2019 por una ciudadana, que expresaba no haber recibido un trato digno. En el expediente señaló como responsables a los servidores públicos adscritos a la Unidad de Atención Temprana y Determinación de la FGE y a la CEEAV.

El presidente de la CODHEY, Miguel Sabido Santana, explicó que lo que detonó la queja fue que no permitían que la denunciante firmará su declaración debido a que por su discapacidad no podía leerla y dar constancia de lo que se asentó en el acta. También la enviaron a la CEEAV para buscar un funcionario que la apoyara, sin embargo, no encontró ayuda y fue regresada a la agencia de la Fiscalía.

Según la recomendación identificada con el número 23/2019, los derechos humanos vulnerados fueron, derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en conexión con los derechos de las víctimas y derecho a la igualdad, en conexión con los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad.

En relación al tema, el ombudsman Miguel Sabido Santana señaló que en muchas ocasiones las personas acuden para denunciar discriminación, sin embargo, se trata de “asuntos entre particulares”.

“Cuando eso ocurre no tenemos competencia para llevarlos, a menos que sean cometidos por autoridades” dijo en entrevista.

Hasta la publicación de esta nota, la Fiscalía General del Estado no respondió si acatarán la recomendación y qué protocolos implementarán para apoyar a personas discapacitadas visuales que deseen interponer una denuncia.

La CODHEY ha recibido entre cinco y diez quejas relacionadas con acciones discriminatorias y no descarta realizar una nueva encuesta estatal de discriminación, la última fue en el 2014.

¿Qué dice la Encuesta Estatal sobre Discriminación 2014?

Según el estudio, el derecho a la igualdad y no discriminación es señalado como el tercer derecho más importante. En total 891 personas fueron encuestados, 80.7% afirma que las personas con discapacidad son víctimas de discriminación.

Las principales causas para esta conducta son ser persona homosexual/ gay, ser pobre, la apariencia de vestimenta, y en tercer lugar ser persona con discapacidad. Otros son ser indígena, lesbiana, color de piel, bisexual, persona adulta mayor, hablar maya, estatura, religión, ser mujer, portar vestimenta típica de Yucatán.

El 43.4% consideró que la discriminación en Yucatán ha aumentado; el 24.1% que ha disminuido y el 21.2% que esta igual.