Mujer da a luz en hospital en 'obra negra' en Oaxaca

OAXACA, Oaxaca.- El parto fortuito de una mujer en el hospital abandonado desde el 2005 de San Felipe Jalapa de Díaz, Cuenca del Papaloapan, vuelve a visibilizar las deficienciencias con las que cuenta el sector salud del estado.

Laura Bibiano de 25 años de edad acudió al hospital para ser atendida dado que se encontraba en labor de parto de su sexto hijo. La mujer desconocía que el nosocomio que se inició en el sexenio de Ulises Ruiz Ortiz nunca se concluyó.

La joven tuvo que parir en el edificio que sigue en obra negra y gracias a que se encontraba el vigilante Francisco Echeverría, este dio aviso a la autoridad municipal quien envió una ambulancia hasta este lugar para fuera trasladada al centro de salud, también una infraestructura rebasada en capacidad, para ser atendida por el personal médico.

Por fortuna, Laura y su bebé se encuentran bien, reportó la autoridad municipal luego de que fueron valoradas y atendidas en la clínica local.

Alumnas de bachilleres de Oaxaca denuncian acoso

Sin embargo, la autoridad municipal urgió al gobierno de Estado voltear los ojos a Jalapa de Díaz donde se encuentra una de las 11 infraestructuras hospitalarias que se iniciaron en hace dos sexenios en todo el estado, pero jamás concluidas.

2003 en Jalapa de Díaz alumbra mujer en el piso

No obstante, el municipio de Jalapa de Díaz vuelve hacer punta de iceberg, debido a las condiciones que tienen que atravesar las mujeres embarazadas ante a las carencias médicas existentes.

En el 2013, Irma López llegó al Centro de Salud de Jalapa de Díaz con dolores de parto cuando aún era de noche, acompañada de su esposo. La clínica estaba en paro parcial, por lo que la mujer informó al personal de guardia que estaba apunto de dar a luz, pero por su escaso español no logró darse entender plenamente.

El personal médico le hizo algunas preguntas, sin embargo no le brindaron atención inmediata. Irma tuvo que esperar varias horas más y en la madrugada del 4 de octubre, no aguanto más y en pleno jardín dio a luz a su bebé varón. Fue entonces que el personal se apresuró a atenderla.

El parto fue fotografiado por una persona quien difundió la imagen y rápido se hizo viral a nivel mundial.

El caso se registró en el sexenio de Gabino Cué Monteagudo, cuando Germán Tenorio Vasconcelos, hoy preso por desvío de más de 100 millones de pesos, era secretario de salud de Oaxaca. Durante su gestión dos casos de partos fortuitos se registraron en el estado por la falta de condiciones seguras para que las mujeres pudieran parir.

Segundo parto fortuito en menos de 48 horas

Apenas el miércoles pasado del año en curso, una mujer de 28 años de edad habitante de la comunidad Corriente Ancha, perteciente al municipio Miguel Hidalgo, ubicado también en la Cuenca del Papaloapan, parió a su bebé en la lancha donde era transportada rumbo al hospital de San Miguel Soyaltepec, pues en su localidad no hay médico.

Así fue el nacimiento de un bebé en una lancha

La personal que dirigía la lancha sobre la presa Miguel Alemán se orilló para que la mujer pudiera dar a luz a su cuarta hija.

Soledad de 28 años fue asistida por personal del hospital tras ser informados de lo que pasaba y también se encuentran en buen estado de salud.

En la comunidad de Corriente Ancha es una de las localidades mazatecas ubicada en la región de la Cuenca más marginadas de esa zona. Las 57 viviendas que la conforman donde habitan 287 personas carecen de los servicios más masivos.

Para poder recibir atención médica tiene que trasladarse en lancha para atravesar la presa que los manteles aislados, el 70 por ciento no cuenta con refrigerador, el 52 por ciento no tiene radio, el 60 por ciento no tiene televisión y el 23 por ciento carece de energía eléctrica, según los reportes de la Sedesol.

Prisión y decomiso de bienes a ex funcionarios corruptos en Oaxaca

Pero la necesidades médicas no son ajenas a esta región, el pasado jueves en una gira del gobernador Alejandro Murat en Pinotepa Nacional, habitantes inconformes lo abordaron debido a las carencias, falta de medicamentos, personal e instrumental en el hospital.

"Ni suero hay para atender a los enfermos" , fue el reclamo directo al mandatario que se comprometió a revisar la situación del hospital de esa localidad.

bl

Así fue el nacimiento de un bebé en una lancha