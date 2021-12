Muerte de bebé de tres meses pone al descubierto guarderías ilegales en NL

SANTA CATARINA.- La muerte de una bebé puso al descubierto que ante la falta de guarderías se han habilitado casas particulares entre vecinos que cuidan niños de padres trabajadores.

Lo anterior, luego de que una mujer que recogió a su bebé de tres meses de edad de una casa habilitada de manera ilegal como guardería, denunció que la recibió muerta, por lo que se abrió una investigación por parte de la Fiscalía.

Por su parte, el alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, confirmó que la presunta guardería que resguardaba a la menor no cuenta con los permisos necesarios para operar como tal, pues es solamente una vivienda, donde entre vecinos se cuidan a los infantes.

El reporte señala que la madre recogió a la bebé en una casa sin razón social y habilitada como guardería, en la calle San Aurelio y San Javier, en la Colonia San Humberto.

La mujer no desarropó a la bebé y subió a un taxi para ir a casa, pero en el camino se dio cuenta que no respiraba y pidió al chófer desviarse a un consultorio cercano donde pidió auxilio y el médico no logró reanimarla.

El médico confirmó la muerte y la policía acudió al estacionamiento de la Farmacia Krystal, ubicada en el cruce de las calles Ixhuatlán y Ahuizotl, en la Colonia La Fama, en un centro comercial donde está el consultorio.

En la exploración el doctor no detectó lesiones ni golpes, por lo que el resultado de la autopsia determinará la causa del deceso.

El edil Jesús Nava comunicó que grupos de ocho a 20 niños están al cuidado de un sólo vecino en una casa particular.

No es una guardería, por lo tanto, no contaba con permisos, ni estatales, ni municipales, es un grupo de vecinos que siguieron con esa dinámica

Nava atribuye que el retiro del apoyo a estancias infantiles por parte del gobierno federal llevó a los padres trabajadoras a dejar al cuidado de sus hijos con vecinos por el lago de una cantidad acordada entre ellos.

El presidente municipal señala que, aunque se realizan operativos de revisión en las estancias infantiles que tiene contabilizadas el municipio, al tener fachada de casa no se detectó a tiempo esa operación irregular.

