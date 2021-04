Muere Miguel Coppel testigo clave contra ex fiscal de Nayarit, Édgar Veytia

Miguel Coppel Godoy, testigo clave contra el ex fiscal de Nayarit, Édgar Veytia (detenido en Estados Unidos en 2017 por narcotráfico), murió en un hospital de Tepic. Foto Especial

TEPIC.- Miguel Coppel Godoy, testigo clave contra el ex fiscal de Nayarit, Édgar Veytia (detenido en Estados Unidos en 2017 por narcotráfico), murió en un hospital de la ciudad, informó la Fiscalía General del Estado.

Coppel Godoy, quien denunció a Veytia -subprocurador y luego fiscal en el gobierno de Roberto Sandoval-, por amenazas, tortura y otros delitos, contaba con la protección del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU por las declaraciones que realizó en este organismo internacional.

La directora ministerial de la Fiscalía del Estado, Cecilia Dávalos, detalló que Coppel Goodoy, quien estaba preso en el Centro Preventivo de Readaptación Social. "Venustiano Carranza", falleció aparentemente, por un paro cardíaco.

Aclaró que el cuerpo no presenta signos de violencia, pero investigan la muerte como si se tratara de un homicidio, toda vez que Coppel tenía medidas cautelares por sus denuncias contra Veytia.

Miguel Coppel, detenido el 10 de enero de 2021 en Estados Unidos por los presuntos delitos de amenazas y extorsión durante la administración de Veytia, estaba recluido en un penal de Tepic, en espera de que se iniciara su proceso.

En febrero pasado, Milenio publicó que los 10 testigos que se presentaron a declarar en diciembre del 2020 contra el ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval y el ex fiscal Édgar Veytia pedirían asilo político en Estados Unidos, y es que a pesar de que el gobierno federal aseguró que los protegería la persecución en su contra sigue.

FISCALÍA DE VEYTIA

La fiscalía de Nayarit fue utilizada por Veytia como su centro de operaciones donde se decidía a quién secuestrar, extorsionar, arrebatarle sus bienes y mandar a prisión como medida de presión para que firmaran los documentos y entregar su patrimonio.

El vocero de la denominada Comisión de la Verdad, Rodrigo González Barrios, afirmó que entre 2011 y 2017 el edificio de la Fiscalía General de Justicia nayarita era utilizado como casa de seguridad para torturar, secuestrar y despojar a familias de sus propiedades.

La Comisión de la Verdad fue creada en 2016 por un grupo de profesionistas y ciudadanos, con el fin de presentar denuncias por abuso de poder en contra del ex gobernador Roberto Sandoval y el ex Fiscal Veytia.

DENUNCIAS

Debido a que existen cientos de casos de desapariciones forzadas en Nayarit durante el sexenio de Roberto Sandoval, González Barrios consideró probable que las próximas denuncias contra el exmandatario serán por esta cuestión.

Recordó que durante este periodo en el que también estuvo Édgar Veytia como Fiscal, las desapariciones se dispararon considerablemente en la entidad -incluso- se habla de al menos mil, aunque hay más casos que no se denunciaron.

Los familiares de algunas de las víctimas desaparecidas afirman que, en su momento, le avisaron al exgobernador de lo que les estaba sucediendo, pero no hacía nada, por lo que no duda que tanto Roberto Sandoval como algunos ex funcionarios les finquen el delito por desaparición.

En cuanto a que el exmandatario nayarita no ha sido aprehendido, desde su punto de vista, señala que no es porque está siendo protegido, pues lo que cree es que está bien escondido.

Solo espera que pronto pueda ser detenido y llevado ante las instancias en la materia, a fin de que sea juzgado ante la Ley por todos los delitos que se le imputan.

