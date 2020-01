Muere haitiano presuntamente golpeado por policías de Tijuana

Un ciudadano de origen haitiano perdió la vida luego de ser presuntamente golpeado por agentes de la Policía de Tijuana.

Los hechos se registraron la mañana de este jueves en la Plaza Santa Cecilia. De acuerdo con testigos que se encontraban en la plaza, oficiales abordaron al hombre por estar pidiendo dádivas en esa zona turística de la ciudad, sin embargo quienes vieron la acción policial describieron uso excesivo de la fuerza.

Según testigos, al momento de querer asegurarlo, le habrían dado un golpe en el estómago lo que causó sofocamiento, por lo que el hombre empezó a gritar que padecía asma, además de que mostraba desesperación al no poder respirar.

Los agentes de la policía prosiguieron con sus acciones, mientras que el haitiano cayó desvanecido al suelo, quedando inconsciente.

Para cuando se percataron que el hombre no reaccionaba pidieron asistencia de paramédicos, quienes al llegar confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Hasta el momento la corporación no ha emitido ningún posicionamiento al respecto.

El caso será turnado a la Fiscalía General del estado, quien habrá de investigar los hechos y deslindar responsabilidades.

(Brenda Lugo)