Muere en accidente automovilístico colaborador del exgobernador Diódoro Carrasco

20/01/2019

PUEBLA (La Silla Rota).- Este día la niebla que afectó la visibilidad a los conductores de la autopista Puebla-Orizaba provocó tres carambolas, y en una de ellas, perdió la vida Jorge Nava Vives, ex secretario privado de Diódoro Carrasco Altamirano.

El ex colaborador del ex gobernador de Oaxaca y ex Secretario General de Gobierno, viajaba con su hija Mabel, quien también perdió la vida en el accidente automovilístico que se generó a la altura del kilómetro 221, en el municipio de Esperanza.

La esposa del ex colaborador del oaxaqueño salvó la vida, pero está herida producto de la carambola, donde la unidad en la que viajaban quedó en medio de dos unidades pesadas.

La camioneta en la que viajaban de color gris, quedó prácticamente reducida a fierros retorcidos, por el impacto del dos tractocamiones.

Al menos 18 vehículos estuvieron involucrados en los tres accidentes que este día se reportaron sobre la autopista Puebla-Orizaba.

Los percances por varias horas generaron tráfico en la autopista que estuvo cerrada por horas, en ambos sentidos.

En el primer incidente estuvieron involucrados 9 vehículos.

En el segundo sobre el kilómetro 221+000 con dirección a Puebla, entre los vehículos involucrados estuvo un Omnibus de la empresa AU color blanco placas 336HX9 con pasajeros a bordo.

El tercer incidente automovilístico fue en el kilómetro 221 con dirección a Puebla, en donde estuvieron involucrados los remolques. En el último, perdieron la vida el ex funcionario de Oaxaca y su hija.

