Muere alumno atleta en Bahía de Banderas y CDH Hidalgo emite recomendación

Por la muerte de un menor de 11 años que representaba a Hidalgo en juegos deportivos y escolares en Bahía de Banderas, Nayarit, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), emitió la Recomendación R-VG-002-19 al secretario de Educación Pública de Hidalgo, Atilano Rodríguez Pérez, al acreditar “la falta del deber de cuidado” que tuvieron los responsables de la delegación.

El estudiante de la Escuela Primaria “Benito Torres Oropeza” turno vespertino, de la Colonia Cubitos de Pachuca, participaría en la prueba de atletismo de 150 metros y acudió a la justa deportiva con apoyo de la Secretaría de Educación Pública de la entidad (SEPH).

La madre de la víctima, quien inició la queja CDHEH-VG-1463-18, relató que el martes 6 de junio, aproximadamente a las cinco de la tarde, recibió una llamada del delegado, encargado del cuidar al grupo, quien le informó que su hijo había sufrido un accidente.

Murió agente baleado por presuntos huachicoleros en Hidalgo

Al preguntarle qué había sucedido, afirmó que le dijo que el menor había fallecido, sin especificar causa, y que tenía que ir por su cuerpo.

Ese día, cerca de las seis y media de la tarde, narró que un abogado de la Secretaría de Educación Pública la trasladó junto con su pareja al Aeropuerto de Pachuca, de ahí en helicóptero hasta Toluca, Estado de México, y de ese lugar en avioneta a Nayarit, donde los llevaron a las oficinas del Ministerio Público.

En ese lugar, relató, le pidieron los datos de su hijo pero sin mostrarle el cuerpo, el cual vio “embalsamado”, hasta las dos de la mañana del 7 de junio. Hasta las 12 del día se enteró que la muerte fue a consecuencia de ahogamiento.

Asimismo, denunció que uno de los “licenciados” de la SEPH le dijo que no contestara las llamadas que recibía porque solo le “metían ideas” sobre el fallecimiento. Debido a que se opuso, le replicó que lo hacía para que ella estuviera tranquila. “No se preocupe, todo está resuelto”, le insistió, en referencia a la funeraria y el apoyo para el traslado de su hijo a Pachuca, que se realizó a las 10:30 de la noche.

En ese momento, los abogados le hicieron saber que estaban cansados, por lo que ella junto con su pareja se dirigieron a la funeraria, “en donde no había nadie de la Secretaría de Educación Pública”. Desde ese instante, aseguró, no tuvo más contacto con los representantes legales.

Al huachicol lo controlaban Los Zetas en Hidalgo; ahora, participan familias

Al encontrarse en el “Memorial La Paz”, ella escogió un lugar para que depositaran el cuerpo de su hijo, sin embargo, el mismo debía pagar de manera adicional mil pesos y tenía que dar el nombre de un aval y otros documentos.

No obstante, comentó que, como no tenía dinero, le apoyaron para que sólo pagara 160 pesos, gestionado por personal de la funeraria y no de la Secretaría de Educación Pública.

Además, la madre del menor aseveró que no conoce el uso que la dependencia estatal hizo con los documentos originales de su hijo, como acta de nacimiento, certificado médico, acta de defunción ya que, hasta el momento de presentar la queja, no se los habían devuelto.

La CDHEH recomendó dar cumplimiento a la reparación integral del daño a las víctimas indirectas y girar instrucciones para que se inicien los procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de las profesoras de Educación Física y el supervisor de Educación Física de la SEPH, a fin de que les sea impuesta la sanción a la que se hagan acreedores.

bl