"Muchas gracias, no se hubieran molestado" ironiza Alfaro por insumos de Federación

GUADALAJARA.- El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro publicó una imagen en redes sociales, en la que se parecían suministros sanitarios presuntamente enviados por la Federación para ser usados en escuelas del estado, por lo raquítico del envío, el mandatario estatal, consideró que más parece una broma.

"Esperemos que, por su enorme compromiso con Jalisco, el país no se haya quedado sin suministros sanitarios", publicó a través de redes sociales, Enrique Alfaro.

"No es broma. No se me olvidó poner más fotos. Este es el paquetote que nos mandó la federación para, según ellos, hacerle frente a la pandemia por #COVID19: 3 termómetros, 30 cajitas de cubrebocas, 3 bidones de jabón, 3 cubetas de sanitizante y 3 cubetas de gel", destacó.

El jefe del ejecutivo estatal agradeció "la molestia" al gobierno federal y secundó que lo recibido "sí da para unas 13 mil escuelas y más de un millón y medio de niñas, niños y jóvenes. Esperemos que, por su enorme compromiso con Jalisco, el país no se haya quedado sin suministros sanitarios".

En tres horas, la publicación sumó más de 18 mil interacciones en Facebook; más de 8 mil fueron de me divierte; otras 4 mil me enoja, mientras que el resto solo dieron like.

Entre los comentarios, algunos usuarios preguntaron qué hacía el estado, a lo que Alfaro respondió: "Desde el Gobierno de Jalisco hemos invertido 160 mdp en insumos sanitarios para las escuelas, Estela; entre papás, y autoridades educativas hemos salido adelante. Esta vez la federación no nos está apoyando, pero de alguna forma haremos lo que esté en nuestras manos para un regreso seguro a las aulas".

La respuesta de Alfaro no gustó a padres de familia, quienes respondieron que ellos habían sido los que limpiaron escuelas.

"No te pares el cuello si las escuelas están funcionando es por padres de familia y docentes que ponen de su sueldo para evitar mayores brotes de contagios", respondió una usuaria.

