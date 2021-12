"Moví muertos, vivos, iban para un futuro mejor y no alcanzaron a llegar"

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Roberto está sentado en la guarnición de una banqueta frente a la escena de la tragedia que cobró la vida de 55 migrantes y 70 más resultaron heridos este jueves por la tarde en la carretera Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez. Sin titubear, advierte: "Pude sacar a 20, entre muertos y lesionados, pero no es suficiente".

El joven tuxtleco, técnico en reparación de línea blanca, disfrutaba de una botana en un negocio cerca del sitio donde ocurrieron los hechos, junto a su hermano. Al escuchar el impacto del tráiler, ambos no dudaron en salir y ayudar, como fuera.

De lo que está seguro, recuerda, es que ayudó a tres mujeres asiáticas, una de ellas con los dedos índice y medio casi mutilados, "pero el reporte oficial no habla de ellas, ¿dónde están?", se cuestiona. Mientras que también vio cómo el chofer del tráiler caminaba, como desorientado, "pero se miraba mal, y de ahí se perdió".

Le duele que los elementos policiacos no llegaran tan rápido, pues de lo contrario, intuye, se hubiera salvado más gente. "No es posible que lleguen primero los periodistas y después los servicios médicos o la misma policía".

"Yuda, mano, yuda, mano (sic) es lo que me decía una de las migrantes orientales, no podía hablar español, y a mi hermano le pidió una llamada, pero no entraba", afirma quien, durante la charla, solo permitió que le tomaran fotografías de espaldas o en otras partes del cuerpo, menos de la cara.

Cuenta que "batallaron" para prácticamente desenredar a los migrantes accidentados. "No soy un héroe, no, y no cuenta esto, porque pude hacer más". No obstante, Roberto aprendió algo nuevo y quiere capacitarse: "voy a tomar un curso de primeros auxilios para apoyar y no fregar, como mucha gente lo hizo al esculcar a los muertos".

Durante las labores de rescate, Roberto sufrió una quemadura en un brazo con el escape del tráiler siniestrado.

ZONA DE TERROR

En el lugar de los hechos, a la altura de la colonia El Refugio, municipio de Chiapa de Corzo, se percibe el olor a sangre; en una de las bases del puente peatonal amarillo donde se impactó el tráiler, hay restos de sesos humanos, prácticamente embarrados.

Dos empleados de Limpia Municipal rastrean el lugar y apilan los escombros revueltos con sangre, guantes de látex y gasas, botellas de plástico, entre otros. "Ahí hay más sesos", dice uno de ellos a los reporteros presentes.

Otro testigo, de edad avanzada, advierte que un poste verde, el cual está doblado por el impacto del tráiler, "ya ha soportado como tres accidentes bien fuertes". Mientras tanto, en la cinta asfáltica se percibe la sangre seca.

A la par del puente peatonal, casi pegado a una barda, se observan veladoras, manzanas, refrescos y hasta una cruz con flores en honor a los "caídos". La gente sigue llegando con más veladoras, entre ellos algunos niños y jóvenes, a quienes les duele la tragedia.

Pedro Ruiz es trabajador de la vulcanizadora que está cerca del puente peatonal. Al momento del accidente, había salido a cambiar una llanta a una colonia cercana, pero cuando regresó y observó la "imagen dantesca", comenzó a jalar a algunos heridos.

"Pero la policía nos pidió que nos retiráramos, que los dejáramos hacer su labor, pero vi morir a varios migrantes; me dio mucha tristeza, pobre gente", advierte, pero luego se cuestiona: "¿Cómo es posible que ese tráiler pasó el retén que está cerca?, hay algo muy raro".

Leo y sus compañeros de chamba también se sumaron a las labores de rescate, "y no solo eso, también le ponía sábanas a algunos muertos, para que no se viera feo", confiesa.

"La gente decía que no se quería morir", recuerda el joven de 16 años que labora en la colonia Pedregal, cercana a El Refugio, quien rememora el momento en que una mujer, y su niño pequeño, se desangraba y pedía ayuda, desesperada.

Para él, la policía abonó para que más migrantes perecieran, pues cree que si les hubieran permitido, como sociedad, continuar con las labores de rescate, se hubieran salvado más gentes.

En un momento, Leo saca su teléfono celular y comienza a mostrar algunos videos que tomó durante la escena de sangre. "Me dio insomnio, imaginaba lo que sentían". Calcula que, con la ayuda de la gente, rescataron como a 80 migrantes.

LAS CÁMARAS Y LOS RETENES: EL DESMENTIDO

Este mismo viernes por la mañana, Luis Rodríguez Bucio, general y comandante de la Guardia Nacional, advirtió que el tráiler involucrado en el percance no había pasado por ni un solo retén, pues éste no estaba instalado.

Sin embargo, el corresponsal de La Silla Rota recorrió la zona y sí existe un par de retenes, por donde tuvo que haber pasado esa pesada "unidad". Incluso, en el arco del mismo, hay dos cámaras que están colocadas de Chiapas a Tuxtla y un par más en el carril contrario; además, hay otra cámara conocida como "ojo de pescado".

Entre ambos retenes, cuya distancia de separación es como de 200 metros, se observa a por lo menos una veintena de elementos de Seguridad Pública, casi todos con armas largas, que sí hacen el alto a algunos vehículos, a los cuales les revisan el registro federal vehicular.

Incluso, medio kilómetro hacia arriba, pasando la caseta de cobro de la autopista Tuxtla-San Cristóbal, hay más cámaras de vigilancia y a un costado un módulo del Instituto Nacional de Migración (INM).

En el momento en que este reportero estaba en el sitio, cerca de cinco trabajadores de la empresa "Servicios Integrales, SA de CV" aseguraron que, desde el jueves pasado, hacían algunas reparaciones a las cámaras de vigilancia; sin embargo, uno de ellos advirtió que no podía dar más información.

Inclusive, el día del accidente, el reportero de esta casa editorial regresaba de Chiapa de Corzo de una entrevista con el patrón del "Niño Florero", una tradición religiosa de esa ciudad, y observó que los retenes estaban activos. Minutos después ocurrió el accidente con los casi 160 migrantes, el 98 por ciento originarios de Guatemala.

SIGUE LA "TALACHA" EN LA CRUZ ROJA



En el hospital de la Cruz Roja, ubicado en la 5ª Norte de Tuxtla Gutiérrez, las labores de auxilio no cesan desde la tarde de este jueves. Personal médico y de enfermería efectúa curaciones a los accidentados, la mayoría guatemaltecos.

Una adolescente, de apenas 16 años, permanece acostada en una colchoneta, y a cada instante se toma de la parte del pecho y la espalda porque le duele; "quiero que me atiendan", solicita, casi a punto del llanto.

Como muchos de los que están en la Cruz Roja, Santos Marisol salió del departamento de Quiché, en Guatemala, en busca del sueño americano, pues su intención era alcanzar a su hermana gemela que labora en un hotel del país que es gobernado por el demócrata Joe Biden.

En el cuarto, donde hay otros tres heridos, las pláticas entre ellos se dan en su lengua materna: el quiché. Uno de ellos se mantiene semidesnudo: en su espalda se reflejan las laceraciones provocadas por el accidente.

Francisco, también migrante de Quiché, presenta golpes fuertes en ambos brazos y en la parte izquierda de su rostro se percibe una leve inflamación. Mientras cuenta lo ocurrido, no soporta y se dobla; las lágrimas comienzan a escurrir. Frunce el ceño de dolor.

En su tierra dejó a dos hijos pequeños y a su esposa y aceptó la invitación de un amigo que logró cruzar la frontera norte, "y si salí, fue porque soy pobre, señor, trabajaba en el campo pero no daba mucho, quería algo mejor para mi familia, pero ya no volveré a intentarlo (cruzar la frontera), ¡ya nunca más! Fue terrible". Francisco se vuelve a "quebrar de tristeza", el llanto no le permite hablar más; "solo quería darle mejor comida a mi familia", insiste.

Pese a que la mayoría de heridos proviene de Quiché, casi todos y todas responden que no se conocían entre ellos, y que fue una coincidencia el que abordaran, al mismo tiempo, la caja del tráiler en San Cristóbal de Las Casas.

También desde este jueves, tras el accidente, el cónsul de Guatemala en Tuxtla Gutiérrez, Mario René Azmítia, ha recorrido los hospitales en donde convalecen los lesionados.

En una breve entrevista, advierte que sería complicado saber, tan rápido, la identidad de todos los muertos, "para repatriarlos tenemos que identificarlos, primero, porque no sabemos si todos son guatemaltecos".



En redes sociales, circulan un par de fotografías de dos supuestos migrantes ya identificados, Leonel Gómez, de Malacatán, San Marcos, y Rudy Alexander Nájera Menéndez, de San Carlos Alzatate, Jalapa, ambos de Guatemala. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada.

También ha circulado la imagen del presunto chofer del tráiler, identificado como Viviano, supuesto militar retirado y exescolta del otrora gobernador de Chiapas, Juan José Sabines Guerrero, y a quien vinculan con el Cártel de Los Zetas. Pero de igual forma, es una información extraoficial.





