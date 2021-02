Morenistas acusan a Yunes de intentar saqueo a Veracruz; él lo niega

Xalapa, Ver.-Argumentando que el gobierno saliente de Miguel Ángel Yunes Linares buscaría saquear el Estado con apoyo de sus diputados en el Congreso del Estado, legisladores electos y en funciones de Morena, así como militantes y trabajadores del partido, tomaron el Palacio Legislativo y además cerraron con cadenas y candados sus accesos.

Alertaron que este martes en sesión de la Diputación Permanente se buscaría convocar a una sesión extraordinaria para aprobar “fast track” temas como la enajenación de bienes del Estado en favor de varios municipios y convertir la localidad de Tres Zapotes en el municipio 213 de Veracruz.

El coordinador de los legisladores locales morenistas, Zenyazen Escobar García, subrayó que no permitirían que se aprueben dictámenes que no fueron circulados a tiempo ni turnados a las comisiones respectivas, intención que tenían sus homólogos del PAN y del PRD, así como otros aliados, para “agandallar” los bienes de la entidad.

Comentó que Yunes Linares pidió permiso al Congreso para, antes de concluir su bienio, enajenar bienes como el auditorio Benito Juárez, el parque infantil “Cri Crí”, la casa de Agustín Lara, entre otros, en favor de su hijo y alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez.

De esta manera justificó la toma de la sede del Poder Legislativo en Veracruz durante la madrugada de este martes, aunque reconoció que los diputados del PAN cuentan con mayoría para sesionar en un lugar alterno.

“Si llegan a citar a una sesión extraordinaria fuera del Congreso van a dejar en claro a la ciudadanía que solo piensan en sus intereses”, consideró.

Luego de tomar el edificio y cerrar los accesos, permitiendo la salida de los trabajadores que se encontraban adentro, alrededor de la una de la mañana al Congreso llegó un camión con elementos antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

No obstante, hasta las 3 de la mañana no hicieron ningún intento de liberar el edificio o quitar a los morenistas.

La diputada Guadalupe Osorno Maldonado recordó que la legisladora del PRD, Jazmín de los Ángeles Copete Zapot, quiere crear su propio municipio quitando la localidad de Tres Zapotes del municipio de Santiago Tuxtla, para lo que ya recibió el respaldo del gobernador Yunes Linares.

"Hay dificultades en los municipios por falta de presupuesto, se van a afectar límites territoriales (…); quieren cambiar las comisiones utilizando su mayoría y hacer lo que les plazca”.

Asimismo, la diputada María del Rocío Pérez observó que también se discutirían los permisos para otorgar créditos bancarios a varios ayuntamientos, entre otros asuntos que no están dispuestos a respaldar.

Bancada del PAN critica a Morena

Por su parte, el coordinador de los diputados del PAN en el Congreso del Estado, Sergio Hernández, criticó la nueva toma del Palacio Legislativo luego de que en agosto hicieron la misma acción acusando que Yunes Linares intentaría imponer el nombramiento de al menos 13 magistrados.

“Esta noche de lunes diputados actuales y electos de Morena, acompañados por más de doscientas personas, han tomado nuevamente y por la fuerza de manera ilegal el edificio del Poder Legislativo, sin diálogo de por medio, colocaron cadenas en todos los accesos, impidiendo la salida de personal que se encontraba trabajando”.

Sin acudir al edificio y a través de sus redes sociales el también presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) señaló que los morenistas no están respetando las instituciones de la entidad, cuando a su parecer deberían de ser los primeros en construir gobernanza y transmitir confianza hacia los ciudadanos.

“Una vez más, desde este espacio, hago un llamado a la civilidad y la cordura, para no privar de su libertad a trabajadores del Poder Legislativo, es lamentable que como fuerza política que tomará el poder en breve, sean los primeros en abonar al desorden”.

Además, reiteró que es falso que quieran sacar dictámenes que no hayan sido circulados, apuntando que la orden del día para la sesión de este martes ni siquiera había aprobada.

"Toma del congreso en Veracruz es el regreso a las peores etapas del 'duartismo'"

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares comparó la toma del Palacio Legislativo por militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), como el regreso de las peores etapas del Duartismo, en referencia al sexenio de su antecesor Javier Duarte de Ochoa.

En entrevista, el panista dijo que si ese es el futuro que le espera a la entidad, será una triste realidad el próximo sexenio de Cuitláhuac García Jiménez, su sucesor que entra en funciones el 1 de diciembre.

Agregó que con esta medida, los de Morena impiden que el 4 de noviembre ingresen los nuevos diputados, electos el 1 de julio.

"Yo no entiendo si el Poder Legislativo está encadenado, si los nuevos diputados no van a poder tomar procesión, y el nuevo gobernador no podrá ir al Congreso, me parece que si esto es lo que le espera a Veracruz en el futuro, que lamentable futuro le espera a Veracruz".

Y agregó: "Es el regreso a las peores etapas del duartismo, cuando cada quien podía hacer lo que quería, cuando el Palacio de Gobierno estaba cerrado con rejas, cuando bloqueaban carretas, cuando bloqueaban calles y hoy lo vemos con mucha pena".

Yunes Linares aseguró que no había ni un dictamen en la sesión de este martes que indique que entregarían bienes del Estado a su hijo, el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez.

"La ignorancia de quienes tomaron el Congreso es verdaderamente preocupante, deberían tomar un curso elemental de derecho constitucional y de proceso legislativo, ignoran absolutamente todo".

El mandatario señaló que propuso la donación de bienes, no a personas, sino a algunos ayuntamientos para que los municipios pudieran invertir en ellos.

Citó que pretendían donar un predio en Orizaba al municipio priista para la construcción de un estadio.

Además, entregar el Balneario Mocambo y la Casa de Agustín Lara, a Boca del Río para que dispusiera dinero para su rehabilitación.

Y la donación del auditorio Benito Juárez y el parque Cri-Cri a Veracruz, pero el alcalde, Fernando Yunes Márquez desistió de esto al ver la polémica que se dio.

