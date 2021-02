Morena y PES abandonan coalición; Pato Zambrano va solo con PT en elección de Monterrey

Monterrey. N. L.- El Partido del Trabajo iría solo con Patricio Zambrano como candidato a la alcaldía de Monterrey en la elección extraordinaria, luego de que Morena y Encuentro Social presentaron ante la Comisión Estatal Electoral (CEE) su deseo de no contender en el proceso regio del próximo 23 de diciembre.

Aprueban coaliciones para elección extraordinaria en Monterrey

Representantes de ambos partidos entregaron ante la Comisión Estatal Electoral escritos en los que afirman que no quieren participar como coalición y que, en vista de que no se les permitió por resolución de la Sala Superior presentar otro candidato para la elección extraordinaria del 23 de diciembre, no contenderán.

"Por así convenir a los intereses del partido político que represento, expreso la voluntad de Morena de separarse de la coalición Juntos Haremos Historia y toda vez que por resolución jurisdiccional se nos negó el derecho de postular nuevos candidatos, hacemos de su conocimiento que Morena no participará en la elección extraordinaria para la renovación del Ayuntamiento de Monterrey", dice en el escrito Roberto Benavides, representante de Morena ante la autoridad electoral.

El PES también entregó un documento prácticamente en los mismos términos, donde piden a la CEE emitir el acuerdo necesario para que se les separe de la coalición.

Desde que se anuló la elección de Monterrey Morena buscó cambiar candidato en la coalición y se enfrascó en una serie de controversias pero el PT se mantuvo en su postura de apoyar al ex bigbrother que en la elección anulada obtuvo el 20 por ciento de la votación unos 110 mil votos para dos regidores.

Impugnaciones, alianzas y enredos en elecciones en Monterrey

Aunque no está comprobado y solamente son especulaciones, se comenta que el Jefe de la Presidencia de la República, Alfonso Romo habría tenido problemas con Zambrano por lo que pretendía que dejará de ser el candidato por la coalición.

Para el Coordinador de los diputados del PT, Azael Sepúlveda, hasta el mediodía del viernes no habían sido notificados de parte de la autoridad del rompimiento de la coalición, pero sostuvo el apoyo al Pato Zambrano.

bl