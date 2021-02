Morena va por encuesta; PAN y PRI por dedazo en elecciones

PUEBLA (La Silla Rota).- Mientras el Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) optó por aplicar una encuesta para elegir a su candidato a la gubernatura para la elección extraordinaria de Puebla, las dirigencias estatales del PRI y del PAN anunciaron que serán las dirigencias nacionales de sus partidos quienes asignen al abandeado a Casa Puebla.

Después del encontronazo entre la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, quien impulsa a Luis Miguel Barbosa Huerta con el líder de los senadores de su partido, Ricardo Monreal, que respalda a su homólogo Alejandro Armenta Mier, el CEN aprobó este jueves realizar una encuesta par que sean los poblanos quienes elijan su candidato a la gubernatura.

Cinco serán los nombres que incluya la dirigencia nacional de Morena en la medición que aplicará entre sus militantes, tentativamente, a principios de marzo, en los diferentes distritos electorales, una vez que hayan concluido las precampañas que se llevarán a cabo del 21 de febrero al 3 de marzo, según el calendario electoral aprobado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

INE estará a cargo de la elección extraordinaria de Puebla

Hay que recordar que los poblanos están inmersos en una elección extraordinaria, tras la muerte de la extinta mandataria poblana, Martha Erika Alonso Hidalgo y definirán al nuevo gobernador en las urnas el 2 de junio.

Los cinco aspirantes a considerar deberán ser avalados por el Consejo Político estatal o el CEN. Es decir, tres propuestas serán de los consejeros estatales y dos de la dirigencia nacional.

Lo anterior estará definido en la convocatoria que Morena estima publicar a más tardar el 18 de febrero para dar a conocer las reglas a los aspirantes a ser el candidato a la gubernatura.

Hasta el momento, son tres los políticos que han manifestado su deseo, el ex aspirante Luis Miguel Barbosa Huerta, y los senadores de Morena, Alejandro Armenta Mier y del PT, Nancy de la Sierra Arámburo. Sin dejar de lado al ex contendiente a la gubernatura, el catedrático, Abraham Quiroz Palacios.

Abraham Quiroz Palacios

Las diferencias por la candidatura, además de generar confrontaciones nacionales, han dividido a la fracción parlamentaria de Juntos Haremos Historia en el Congreso Local y en el cabildo del municipio de Puebla, el más habitado de la entidad y que actualmente es gobernado por la morenista Claudia Rivera Vivanco.

Será el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, quien tenga la última palabra en la designación del candidato o candidata a la gubernatura de Puebla que competirá en la elección del próximo 2 de junio.

Dedazo en el PAN

Tras la pulverización del morenovallismo, a raíz de la muerte de su líder, el ex gobernador de Puebla y extinto senador, Rafael Moreno Valle, el Consejo Estatal del albiazul acordó ceder la facultad de selección del candidato a la gubernatura a la dirigencia nacional.

En la misma sesión se informó en un comunicado de medios que los panistas facultaron a la presidenta estatal Genoveva Huerta Villegas, a suscriba convenios de coalición con otros partidos políticos.

En la elección del año pasado, el PAN logró la coalición más amplia con el PRD, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, Compromiso por Puebla y el Pacto Social de Integración. Sin embargo, los dirigentes de los partidos denominados como pequeños por sus porcentajes de votación, abrieron la posibilidad a contender en esta ocasión con Morena y no con Acción Nacional.

Aprueban calendario para elección extraordinaria de Puebla

La líder de los diputados locales del PAN, Mónica Rodríguez adelantó que existe interés de hasta 11 políticos para abanderar las siglas del PAN en la elección extraordinaria como el ex presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera; el ex secretario de Salud, Jorge Aguilar Chedraui; los senadores Humberto Aguilar Coronado y Francisco Fraile García; la ex diputada federal Blanca Jiménez y el ex presidente municipal de Tecamachalco, Inés Saturnino, entre otros.

Algunos incluyen en el bloque Por Puebla al Frente que encabezó el PAN en la elección pasada al ex diputado local del PRD, Antonio Gali López, hijo del ex gobernador José Antonio Gali Fayad.

Antonio Gali López

PRI responde a la estrategia del CEN

Desde el mes pasado, el dirigente estatal del PRI en la entidad poblana, Javier Casique Zárate advirtió que será el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) quien defina el nombre del candidato a la gubernatura en la próxima elección extraordinaria.

“Los tiempos también obedecen a una estrategia nacional, entonces nosotros siempre estaremos supeditados al Comité Ejecutivo Nacional. Todos sabemos que nuestros tiempos son normados y serán aplicados de acuerdo a la estrategia del CEN”.

Este jueves tres de los aspirantes priistas a ser el candidato a la gubernatura se sumaron e indicaron que evitarán fracturas al interior del tricolor. Pese a que las encuestas establecen desde ahora una ventaja irreversible para Morena, argumentaron que su partido tiene posibilidades reales de triunfo ante las diferencias que existen entre los morenistas, quienes se están “desahuciando”.

Incluso, Morena denunció a su senador Alejandro Armenta por actos anticipados de campaña y este día, el PAN hizo lo mismo ante el INE contra el morenista y Luis Miguel Barbosa Huerta por actos anticipados de campaña, declaró el representante del albiazul ante el Consejo Local del INE, Luis Olmos.

El ex delegado de Conagua, Alberto Jiménez Merino, el ex delegado de la Sedesol, Lorenzo Rivera Sosa y el ex senador Ricardo Urzúa Rivera firmaron un pacto de unidad. Dejaron fuera a los ex candidatos a la gubernatura Javier López Zavala y Enrique Doger Guerrero.





