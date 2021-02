Morena acusa aprobación "a modo" de Auditoría a gobierno de Sonora

Un órgano fiscalizador ‘a modo’ en Sonora, es lo que representa para los diputados del Congreso de Sonora el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización ISAF, pues en el documento de la cuenta pública aprobó satisfactoriamente el ejercicio del gobierno estatal en 2017, además de administraciones municipales que presentaron anomalías en sus finanzas.

En sesión ordinaria en el pleno del congreso los diputados de la Coalición Juntos Haremos Historia, integrada por Morena, PT y Encuentro Social, además del grupo parlamentario del PAN y la diputada de Movimiento Ciudadano, María Dolores del Río, detectaron inconsistencias en el documento observado por el Isaf.

Los legisladores consideraron que hubo complacencias en la evaluación de la cuenta pública, principalmente para el gobierno estatal de Claudia Pavlovich la cual resultó con cero recurso financiero señalado, con 305 observaciones de tipo administrativas de las cuales 147 están pendientes por solventar.

Los diputados votaron modificar el dictamen y terminó con 22 votos a 11 para reprobar a ocho municipios, además de los 17 que ya se encontraban en la lista negra.

Hermosillo, Guaymas, Cajeme, Navojoa, San Luis Río Colorado, Caborca, Huatabampo y Álamos, ya que en el lado de los reprobados únicamente estaban municipios rurales de la entidad.

Los que se agregaron estaban gobernados por ediles del PRI y PAN.

Martín Matrecitos de Morena, durante su intervención en el Pleno en la sesión del 15 de octubre, sostuvo que las calificaciones emitidas por el Isaf, no guardan coherencia con los elementos revisados.

En resumen, es toda una serie de anomalías y el Isaf, simplemente no vio nada. Esto es reflejo de las pasada reformas constitucionales, opacidad, corrupción, cero rendición de cuentas, la opacidad campea en Sonora”.

En la sesión, los grupos parlamentarios de Acción, acusaron al Movimiento Ciudadano y reprobaron la Cuenta Pública Estatal aunque fuera sólo de forma simbólica. Criticaron la excesiva deuda a corto plazo.

Por su parte, el diputado del Pan Gildardo Real, mencionó que el Isaf fue menos estricto en el análisis de la cuenta pública estatal, que en la revisión de la de los municipios.

“Ya no se reprueba o se aprueba, solo se le da lectora al informe técnico del Isaf. En el caso de los ayuntamientos, ahí se califica, desde ahí la diferencia en la regla de medición, pero para la fracción parlamentaria está reprobada la cuenta pública estatal y haremos llegar las observaciones”.

OBSERVACIONES DE CUENTA PÚBLICA SIN SOLVENTAR, NO REPRESENTAN DAÑO PATRIMONIAL

Las 147 observaciones realizadas al Ejecutivo Estatal en la Cuenta Pública 2017, entregada al congreso por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, pendientes por solventar, no representa daño patrimonial para el estado, aseveró Miguel Ángel Murillo Aispuro.

El Contralor General del Estado, dijo que no se tratan de observaciones financieras, si no administrativas por omisión de documentos e irregularidades de comportamientos, así como descuidos que se dan en el manejo trámites en dependencias, pero no hacen referencia a desvío de recursos o problema de orden financiero.

Ya lo he dicho, puede ser un documento, un plano, un proyecto ejecutivo, una licencia de uso de suelo, impacto ambiental, cosas así que se pueden subsanar obviamente, el no tener el código de ética a la vista, el no tener implementadas todas las medidas que nos ordena la ley”.

Señaló que ya se trabaja en solventar dichas observaciones dentro del periodo de 30 días que marca la ley, una vez entregado el informe al Congreso.

Murillo Aispuro, detalló que en 2017 incrementaron las auditorías realizadas comparadas con las de 2016, de 105 aumentaron a 672 pero a diferencia de ello, disminuyó el número de observaciones de 496 a 305.

“Hay muchas dependencias que tienen cero observaciones, está publico el número en el portal del Isaf, fueron 672 auditorías contra 147 observaciones”.

