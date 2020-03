Morelos registra primera muerte por covid-19; ya son 13 en México

En Morelos muere la primera persona contagiada por coronavirus (covid-19) que recibía atención médica en Cuernavaca, informó, Marco Antonio Cantú, secretario de salud en Morelos.

"Hemos tenido el primer deseos por infección de Covid19, se trató de un hombre de 37 años de edad el cual ya estaba grave, tenemos seis casos confirmados y 26 sospechosos y 50 negativos", destacó en un video difundido en redes sociales.

Este paciente fue uno de los primeros confirmados de contagio y ese atendido en Cuernavaca y contaba con antecedente de viaje a Estados Unidos.

Cuahutémoc Blanco Bravo, gobernador de la entidad desde su cuenta de Twitter @cuauhtemocb10 el mandatario destacó lo siguiente:

"Con mucha tristeza comunicamos a la ciudadanía el primer fallecimiento por COVID-19 en Morelos (...) Nuestro más sincero pésame a familiares y amigos".

Con los 12 fallecimientos que reportó la Secretaría de Salud la noche de ayer, 27 de marzo, este sería el caso número 13 en el país.

Sexto caso de coronavirus en Chiapas



El secretario de Salud en Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, confirmó el séptimo caso importado para esta entidad del Sureste de México.

Se trata, explicó en conferencia de prensa, de un hombre de 85 de edad y originario de Tapachula, que viajó del 6 al 20 de marzo a Dubái, Estambul y Brasil. Inició con síntomas el día 21; asociado a su padecimiento, destacó que es obeso, fumador, hipertenso y sufre de una enfermedad pulmonar obstructiva.

Como la muestra se le tomó el 23 de marzo y hace unas horas se enteraron de que dio positivo, debido a que es derechohabiente el IMSS Ordinario y su análisis fue enviado al Hospital de La Raza en la Ciudad de México, el funcionario aseguró que lo ideal será que el Laboratorio Estatal se encargue de esas pruebas para agilizar los resultados.

Sobre el cuarto caso de un varón de alrededor de 40 años en Palenque y que tuvo contacto con un extranjero, afirmó que está de delicado hacia grave, pero es asistido por especialistas y se espera su evolución satisfactoria. "Está estable dentro de su propia gravedad".

Entre otras cuestiones, aseveró que comienzan a aplicar las sanciones respectivas a quien no acate las reglas, como el caso de 40 bares y cantinas de Chiapas que ya fueron clausurados definitivamente, la mayoría ubicados en Tapachula y Palenque, con 22 y seis, de manera respectiva.

Nuevo León podría subir a más de 100 casos

En Nuevo León confirman dos casos más de contagio para elevar a 66 el número de infectados, más los 37 de laboratorios de hospitales privados que todavía no reconoce el Indre para sumar en total 103 con covid-19.

La subdirectora del Hospital Metropolitano, Amelia Becerra, informó que "pareciera que las personas aceptan la medida de resguardarse en casa, porque no hay en la entidad contagio comunitario del coronavirus.

Dijo que hay 40 sospechosos y se recomendó a las personas a no viajar a Estados Unidos, pues la mayoría de los contagios vinieron de allá.

Edomex suma 28 nuevos casos

En el Estado de México suman 73 casos confirmados de covid-19 hasta este sábado, de los cuales, 51 están en aislamiento domiciliario, todos ligados a contagios por importación.

Esto significa 28 nuevos casos, pues ayer se habían reportado 45 contagiados.

Según información de la Secretaría de Salud mexiquense, del total de casos registrados, 22 están recibiendo atención médica en hospitales y hasta la fecha seis personas han sido dadas de alta sanitaria.

La cifra de defunciones se mantiene en un caso. Se trata de una persona de la Ciudad de México que recibió atención en un hospital mexiquense.

La dependencia señaló que 281 posibles casos han dado resultados negativos y 127 se encuentran en estatus de sospechosos, ya que el Gobierno se encuentran en espera de los resultados correspondientes.

CNDH realiza revisión médica a plantón del CEAV

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realizó revisión médica en plantón afuera del Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), principalmente a una persona adulta mayor en situación de vulnerabilidad ante la pandemia y el riesgo a su salud.

A través de su cuenta de Twitter informó que seguirán pendientes de que se atiendan sus demandas y se les brinden las garantías necesarias.

Situación por la que seguiremos pendientes de que se atiendan sus demandas y se les brinden las garantías necesarias. 2/2 — CNDH en México (@CNDH) March 28, 2020

CDMX apoyará a artesano indígenas por cuarentena

Personas artesanas indígenas residentes de la Ciudad de México recibirán un Apoyo Emergente por parte del gobierno capitalino durante la contingencia de covid-19, por lo que ya se ha iniciado un trabajo conjunto con la Secretaría de Pueblos Indígenas (SEPI), para el registro de grupos que busquen obtener dicho subsidio.

Por ello se instalaron 20 puntos de recepción de documentos para las personas indígenas que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria publicada por la SEPI. Con el objetivo de atender al mayor número de participantes en el menor tiempo posible, tal organismo labora en cooperación con la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de la Contraloría General y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

De acuerdo con Larisa Ortiz, titular de la SEPI, el 95% de los integrantes de comunidades indígenas residentes de la capital del país, que están registrados en el padrón de artesanos de la institución, han solicitado el apoyo a través de casi 40 colectivos.

Dicho proceso ha tenido un alto nivel de convocatoria debido a que la mayoría de los indígenas residentes participan cotidianamente en expoventas artesanales. Además, se han establecido más de 50 mesas de trabajo para atender a dicho sector ante sus demandas relacionadas con la contingencia sanitaria.

Sin embargo, durante la entrega y revisión de documentos se han detectado grupos que no cumplen con los requisitos de la convocatoria, al no ser patre de una comunidad indígena residente de la ciudad o no dedicarse a las artesanías, y pretenden obtener el subsidio.

La titular de la SEPI recordó la disposición del gobierno capitalino para apoyar a los grupos indígenas durante la pandemia de covi-19, e invitó a los miembros del sector a asistir a las entregas de documentación ya programadas para la entrega del Apoyo Emergente, recordando la medidas preventivas como la sana distancia.