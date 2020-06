Morelos, en máxima alerta por covid, pero inician reapertura total

CUERNAVACA.- Aunque Morelos se mantiene semáforo rojo y en los últimos cuatro días ha registrado un repunte de casos confirmados y defunciones por covid-19, los ayuntamientos de Cuernavaca y Cuautla han dado paso a la reactivación comercial, porque "la crisis económica es inaguantable".

Otros 34 municipios amenazan con iniciar el regreso a la nueva normalidad la próxima semana, porque los ciudadanos, empresarios y comerciantes ya no resisten sin trabajo, sin dinero y sin comida.

Mario Lara, líder de la Coalición de Comerciantes de las plaza "Lido" y "Degollado" de Cuernavaca, consideró urgente y necesaria la reapertura comercial.

"Llevamos ya casi dos meses sin trabajar y ya hay quienes no tienen ni para lo básico y menos para subsistir, son sus negocios y por eso se requiere trabajar", dijo.

Y señaló que por lo menos en las dos plazas que representa, el 40 por ciento de los negocios, que son aproximadamente 300, ya no podrán reabrir, debido a que se quedaron sin sustento durante la pandemia.

Hasta el 22 de junio, Morelos tenía confirmados 2 mil 461 casos de coronavirus, 267 activos, descartados 2 mil 108 y están como sospechosos 352; se han registrado 543 defunciones.

En los últimos días, el incremento, tanto de casos positivos como defunciones, ha sido por decenas, para el día viernes 40 casos nuevos y siete defunciones; para el jueves 25 positivos y cinco fallecimientos.

Para el domingo se acumularon 89 casos positivos y 40 defunciones; mientras que para el lunes se sumaron 102 casos nuevos confirmados y 106 muertes.

Cuautla y Cuernavaca, los primeros

El 16 de junio, Cuautla se convirtió en el primer municipio en aprobar en Cabildo la reapertura de comercios al 50 por ciento de su capacidad por considerar urgente reactivar la actividad económica.

Cuautla es la segunda ciudad más grande en la entidad y la principal de la zona oriente.

El regidor Giovanni Lezama Rodríguez indicó que el virus SARS-CoV-2 formará parte de la vida cotidiana, por lo que es urgente y necesario que el Consejo de Salud establezca normas y reglas para el funcionamiento y adaptación a la nueva normalidad, "para salvar la economía de la región".

"El panorama es complicado y se podría poner peor si los municipios (cumplen su promesa) y permiten del desconfinamiento", alertó Marco Antonio Cantú cuevas, secretario de Salud en la entidad y vocero del Consejo Estatal de Seguridad en Salud.

El Cabildo de Cuernavaca replicó la decisión de Cuautla y a partir de este lunes arrancó el plan de reintegración y para el día viernes el 100 por ciento de los comercios y servicios se habrán reactivado.

Mercados, plazas, comercios de venta al mostrador, gimnasios y hasta cines podrán funcionar con algunas restricciones.

Antonio Villalobos Adán, alcalde capitalino, mencionó que "esta decisión se tomó debido a que todos necesitamos dinero, incluido el municipio, que está en quiebra y se requiere iniciar con la recaudación de impuestos".

En el caso de la capital de Morelos, se advirtió que será un ensayo por 21 días y si repuntan los casos nuevamente se regresará al confinamiento.

Gobierno contra alcaldías

Ante el inminente desastre epidemiológico (brotes masivos, repunte de contagios, saturación de hospitales e incremento de fallecimientos) el gobierno estatal responsabilizó a los Ayuntamientos de las consecuencias que pueda tener el adelantado regreso a la nueva normalidad, sin importar que la entidad están en máxima alerta con semáforo rojo.

"Será total responsabilidad de los presidente municipales", dijo, Pablo Ojeda Cárdenas, secretario de gobierno.

"Al día de hoy, Morelos está en un grado de alerta máxima, es decir, la salud y la vida de las y los morelenses se encuentra en el máximo nivel de riesgo por el virus SARS-CoV-2. En este escenario, todas las autoridades del estado tenemos la obligación legal, ética y social de continuar con la suspensión de actividades no esenciales, para salvaguardar la salud de la población".

De manera paralela, en voz de Adrián Cázarez González, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (IDEFOM), alcaldes de Morelos anunciaron que reiniciar actividades en su totalidad a más tardar el 1 de julio, a pesar de que la entidad está en máxima alerta por covid-19.

"No podemos esperar la transición del semáforo epidemiológico porque no tenemos ningún respaldo", destacó. Indicó que hay conciencia del riesgo entre los 36 ediles pero hay mucha presión de la gente.

Por eso, por acuerdo de la Junta de Gobierno IDEFOM se determinó reapertura sin importar la fase en la que se ubique Morelos en la semaforización federal.

"La mayoría ponderó abrir por necesidad pues no podemos esperar la transición del semáforo epidemiológico porque no tenemos ningún respaldo. A tres meses no hemos recibido apoyo ni del estado ni de la federación, nos dejaron a la deriva y nos están mandado al matadero", dijo.

El pasado 9 de abril, cuando apenas iniciaba la pandemia, los ediles denunciaron que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco los dejo solos.