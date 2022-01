Mónica, víctima de 11 compañeros; impunidad en violencia digital

Ya quedó claro que las autoridades no han hecho nada por ella, ni las víctimas de violencia digital. Queremos justicia, que tengan un castigo, no pedimos más. Para Mónica esta lucha es muy difícil, ha intentado suicidarse, quería tirar la toalla, no fue algo fácil, han atacado a su familia y a ella misma en la escuela, en clases en línea", dijo una de sus amigas que fue a protestar