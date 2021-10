Mixtlalcingo: tranquilidad que mutó a plaza de "El Ray" y luego a tierra de fosas

Oficialmente han sido reportadas 14 fosas pero podría ser 20 debido a que hay seis de las que no hay registro pero fueron señaladas por la Brigada de Búsqueda. Fotos Estrella Pedroza

CUERNAVACA,- En Mixtlalcingo, comunidad situada en el municipio de Yecapixtla, hasta ahora se han localizado 14 fosas clandestinas y dos hallazgos de restos óseos en una barranca.

Nueve de esas fosas fueron encontradas recientemente por la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (BNBPD), que arribó a Morelos el 9 de octubre y concluyó actividades el 24.

Entonces, se conoció que esa pequeña comunidad, situada a 56 kilómetros de distancia de la capital de Morelos y a una hora con cinco minutos de Ciudad de México, fue un territorio en el que grupos delincuenciales operaron a sus anchas e, incluso, se convirtió en un campo de exterminio.

El territorio de Mixtlal, como se refieren algunos residentes a su localidad, originalmente era parte de la comunidad indígena de Huexca - donde se sitúa la termoeléctrica que forma parte de un mega proyecto regional que cruza por Morelos, Tlaxcala y Puebla-, pero poco a poco fueron vendidos por ejidatarios, narra una vecina de Huexca.

Inicialmente Mixtlalcingo tenía pocos propietarios, algunos provenientes de Guerrero y Oaxaca, y por ende solía ser una comunidad tranquila.

Pero hace aproximadamente ochos años, la cotidianeidad Mixtlal fue irrumpida con la "llegada de fuereños", relata una persona de edad avanzada que por temor prefiere resguardar su anonimato.

De repente nomás notamos que empezaron a construir casotas...

Curiosamente, la mayoría de esas nuevas construcciones fueron edificadas en zonas donde, aún en la actualidad, no hay servicios básicos. Situación que "llama mucho la atención", refiere una vecina de la comunidad.

Este evento coincidió, más o menos de manera paralela con la llegada de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a Huexca, donde se impone el megaproyecto (que incluye un gasoducto que sale de Tlaxcala, pasa por Puebla y llega a Morelos, en la primera etapa).

En menos de un año, algunos de esos nuevos inmuebles fueron terminados con acabados ostentosos y pintados con colores llamativos. Particularmente una vivienda, una de las más grandes del lugar, pintada en tonos que contrastan, rojo, naranja y amarillo.

La presencia de extraños se volvió cada vez más constante y con ello la normalidad de la comunidad dio un giro de 180 grados.

Las camionetas de lujo que ingresaban y salían a una velocidad poco usual en la zona, a todas horas del día y principalmente por las noches y madrugadas, se convirtió en la nueva normalidad de Mixtlalcingo.

Para entonces, era común ver hombres armados que custodiaban estos nuevos inmuebles, pero con mayor ahínco la casa de colores llamativos, situada estratégicamente en uno de los puntos más altos, con vista a una mina de arena y una barranca.

"Su estructura y todo en su conjunto reflejan delirio de grandeza", opinan algunas personas.

Pero quiénes ahí vivían y lo atestiguaron optaron por el silencio.

"Nosotros solo mirábamos, ni para decir nada ¿cómo para que meternos con esa gente? lo que menos uno quiere son problemas", destaca una joven madre de la zona.

LA RESIDENCIA DEL "RAY"

En ese tiempo se escuchaba, por rumores, que un grupo delincuencia y su lugarteniente eligieron Mixtlalcingo como centro de operaciones.

Se trataba de una célula del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderada en Morelos por Raymundo Isidoro "N", ubicado por las autoridades como "El Ray", que fue cobrando fuerza y se apoderó de varios municipios del oriente y el norte del estado y avanzaba con velocidad hacia municipios de la zona metropolitana entre ellos Temixco.

En 2014, el entonces comisionado de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, lo catalogó, junto a Santiago "N", "El Carrete", como uno de los dos hombres más peligrosos de Morelos

En mayo de 2019 fue detenido en Puebla y cinco meses después asesinado en medio de un motín en el Centro de Reinserción Social en Atlacholoaya.

Y entonces las autoridades se animaron a intervenir la zona en la que meses atrás, por trabajos de inteligencia militar, se conocía que era el centro de operaciones de CJNG, según refieren un exfuncionario estatal que prefiere resguardar su identidad.

LA CASA OSTENTOSA Y LLAMATIVA

En enero del año pasado, la Fiscalía de la Región Oriente realizó una serie de cateos en Mixtlalcingo y uno de los blancos de la intervención judicial fue la casa de colores llamativos.

Se supo entonces que era la casa de seguridad de "El Ray", donde se resguardaba y planeaba sus operaciones.

Según reportes oficiales, el cateó se realizó por delitos contra la salud pero a la fecha la autoridad no ha informado de manera oficial que se encontró en el lugar.

Se sabe por publicaciones periodísticas de medios locales que incluso, en ese par de cateos, hubo un par de detenidos, entre ellos un médico, quienes estuvieron involucrados como víctimas en un ataque a un restaurante en Cuautla donde el objetivo era "El Ray".

De acuerdo a información corroborada con personal de la Fiscalía General Estatal (FGE), al concluir el cateo, el inmueble quedó debidamente resguardado y con sellos oficiales.

Y a la fecha ninguna persona se ha acercado a la FGE a reclamar como suyo el inmueble, por lo que en teoría sigue resguardado por la autoridad.

Sin embargo, actualmente la vivienda no tiene sello alguno, así lo pudo constatar La Silla Rota.

Incluso, si alguna persona lo desea es posible ingresar debido a que las puertas están abiertas.

LAS 20 FOSAS DE MIXTLALCINGO Y RESTOS ÓSEOS

Después de los cateos, la FGE localizó al menos cinco fosas al interior de viviendas previamente cateadas, las dos últimas en trabajo de colaboración con la Comisión de Búsqueda de Morelos.

El primer hallazgo ocurrió en junio, como parte de una orden de cateo.

La FGE reportó, en un comunicado con fecha 10 de junio, que en MIxtlalcingo fueron localizados los cuerpos sin vida de tres personas inhumadas.

Y se detalló lo siguiente:

En el lugar en donde fue detectada la fosa clandestina, se localizaron y embalaron además, prendas de vestir y distintos artículos, mismos que fueron fijados para el estudio correspondiente, en tanto los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para realizar labores de investigación e identificación

A principios del siguiente mes, en un comunicado con fecha 04 de julio, la misma autoridad reportó que al dar cumplimiento una orden de cateo y exhumación fueron encontradas dos osamentas inhumadas de manera clandestina en un predio, situado a unos metros de una barranca, realizándose el levantamiento legal para la investigación forense correspondiente.

En la misiva se anexan fotografías del lugar y se observa que la zona fue asegurada.

Ambos sitios están situados a 300 y 150 metros de la mina de arena donde durante la segunda semana de trabajo de la BNBPD fueron localizadas 9 fosas más, de las cuales, hasta el corte del cierre del último día de trabajo de la Brigada, integrada principalmente por madres, hermanas e hijas y padres y hermanos de personas desaparecidas, fueron exhumados seis cuerpos, además de los restos óseos.

Sin embargo, existe una tercera casa en obra negra, situada en el mismo terreno en el que el mes de julio la FGE reportó el hallazgo de dos osamentas, donde integrantes de la BNBPD descubrieron restos óseos.

Un grupo de mujeres ingresó al inmueble -que solo tiene espacio para una puesta y no tiene una sola ventana- para usarlo como baño y sorpresivamente descubrieron restos óseos.

"Una vez que inspeccionamos fue posible visibilizar seis perforaciones con restos humanos y dimos parte a la fiscalía", detalló Yadira González, integrante de la BNBPD.

Pero la respuesta que recibieron por parte de las autoridades es que esa zona ya había sido procesada por la fiscalía.

Es grave que la FGE hubiera procesado ya ese sitio y esos restos óseos quedarán ahí, expuestos y sin ningún tipo de resguardo (...) lo cual demuestra irregularidades al no tener un levantamiento correcto de los fragmentos y evidencia", destacó, la buscadora

La Silla Rota hizo un rastreo y no hay evidencia de que la FGE hubiera realizado alguna intervención en esa zona, no obstante, existe la posibilidad de que sea así pero simplemente no lo reportaron.

También en Mixtlalcingo, el 18 de junio fueron encontrados en el fondo de una barranca (situada a unos metros de la mina de arena donde la BNBPD localizan 9 fosas) dos cuerpos de dos personas, según informaron medios locales.

Es de precisar que toda esa zona, mientras se realizaron las diligencias de búsqueda de campo no estaba resguardada, después que las mujeres descubrieron esos restos óseos prohibieron que la gente se acercará.

Lo encontrado en Mixtlalcingo no sorprende

Para los residentes de Mixtlalxingo y para los vecinos de poblados cercanos, resulta "impactante y lamentable" los nueve hallazgos que la BNBPD logró en esa zona.

Pero no les sorprende.

"Ahí como en otros puntos de Mixtlalcingo han ocurrido y siguen ocurriendo muchas cosas de las que es mejor ni mencionar", dice un hombre que tímidamente da su opinión en una discreta platica.

Quizá lo diga porque por todas partes hay vigilantes (conocidos como halcones) por todos lados, estuvieron muy pendientes de los trabajos realizados por la BNBPD.

Incluso reportes oficiales de la FGE apuntan a que el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a pesar de que "El Ray" fue asesinado, sigue operando en el oriente de Morelos.

