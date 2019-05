Mitad de municipios de Morelos, en la opacidad

HÉCTOR GONZÁLEZ/ CORRESPONSAL 07/05/2019 09:19 p.m.

CUERNAVACA.- A más de cuatro meses del inicio de sus administraciones, al menos la mitad de los municipios de Morelos incumple con la Ley de Transparencia, toda vez que no difunden en las plataformas digitales la información que están obligados a entregar cada mes a la ciudadanía.

Roberto Salinas, Codirector del Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas, dijo en entrevista que tras realizar una revisión esa Asociación Civil detectó que al menos 25 de 33 municipios de Morelos han publicado muy poca información sobre los rubros de contratos de obras públicas, bienes y servicios; declaraciones patrimoniales; gasto; ingresos; jubilaciones y pensiones y sueldos.

Quince de los municipios de plano no han subido a la plataforma ningún dato al respecto.

Hemos estado verificando la información, ya transcurrieron cuatro meses completos de la nueva administración en el tema municipal y nos parece que ya el tema del conocimiento de las labores de lo que se hace en el municipio ya pasó y lo que hicimos fue revisar la información que se ha publicado en los municipios, al menos en seis rubros

Recordemos que hay cerca de 60 datos o 60 tipos de información que deben estar publicando mes a mes y revisamos la parte de los contratos de obra, de servicios, de arrendamientos; revisamos también que estuvieran publicadas las declaraciones patrimoniales, los ingresos, el gasto también de los municipios y su lista de empleados, es decir, los sueldos y los pensionados y jubilados de enero, febrero y marzo de 2019 y lo que encontramos es que la mayoría de los municipios, 25 de ellos no ha publicado nada o ha publicado muy poca información, algo que nos parece muy desafortunado

Los ayuntamientos que más han cumplido son Atlatlahucan, Cuernavaca, Ocuituco y Tlayacapan.

"Son de los que tienen un mejor cumplimiento en la publicación de información, aunque no del 100 por ciento, y esto bueno, representa que en Morelos, al menos en la parte municipal no haya una intención, un compromiso por transparentar la información y esto es algo que nos puede ayudar incluso en su momento a prevenir casos de corrupción, a que desde la ciudadanía estemos revisando el actuar de nuestros funcionarios y hoy en día no se está cumpliendo", expresó Salinas.

Por ley, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (Imipe) debe revisar y sancionar a los municipios que incumplen con la publicación de la información, sin embargo, el organismo aún revisa las administraciones municipales de 2017.

"Desafortunadamente desde el Instituto de Transparencia, el Imipe, no se ha hecho lo necesario para fomentar que todas las instituciones, incluyendo los municipios, publiquen la información, de hecho tiene un mecanismo que es que por ley tiene la autoridad para revisar de forma permanente la publicación de la información, desafortunadamente no ha concluido incluso de hacer la revisión del año 2017, inició el año pasado, lleva ya más de un año de retraso.

"Entonces no hay posibilidad incluso de presionarlos porque si no ha concluido el 2017, no ha realizado ninguna acción de 2018, no hará la revisión de 2019 en estos momentos, pero sí creemos que aunque el Instituto de Transparencia esté fallando en su actividad, desde la sociedad civil podemos hacerlo de una manera muy sencilla, ingresando a plataforma transparencia.org.mx en el apartado información pública, ahí podemos buscar el apartado de Morelos y luego la institución que queramos y si no está la información que estamos buscando, o que ya debería estar publicada, recordemos que esto se publica mes a mes, de una manera también muy sencilla podemos ahí presionando un botón presentar una denuncia".

Para el codirector del Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas, ante la opacidad de los ayuntamientos y la ineficiencia de la autoridad encargada de hacer cumplir la Ley de Transparencia, toca a la ciudadanía ejercer su derecho a la información.

Desafortunadamente quienes están al frente de las instituciones públicas son los que tienen la mayor resistencia a incluirse en esta tecnología, en esta forma, cultura de transparencia, entonces es ahí donde ante esta negativa de parte de la función pública los ciudadanos debemos salir adelante y decir ´es que hay que pedir que se esté publicando la información´, hay que revisarla porque si tenemos por un lado una buena tecnología, una buena ley, servidores públicos que no quieren cumplir con ella, si los ciudadanos no hacemos nuestra acción es ahí donde estamos perdiendo, donde dejaremos que quienes son opacos, son corruptos, no quieren publicar información

"Los estaremos dejando que sigan violando la ley, por eso requiere que desde la ciudadanía sí hagamos uso de estos instrumentos y estemos presionando, revisando para que nuestros servidores públicos cumplan, para que no hagan lo que quieran, sino para que les exijamos que tengan mejores resultados y así también un mejor servicio para la sociedad", dijo Salinas.

LEA TAMBIEN "Este no es lugar para periodistas", así agredieron a reportera en la colonia Morelos Kena Uribe estaba investigando el secuestro de un hombre en la colonia Morelos cuando fue amenazada por unos sujetos