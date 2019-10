Mitad de migrantes han sufrido violencia de grupos criminales en Tamaulipas

CD. VICTORIA.- La integridad física de los migrantes se encuentra en peligro ante las condiciones de inseguridad que privan en el norte de Tamaulipas, advirtió la organización no gubernamental "Médicos sin Fronteras".

En tanto, migrantes que se mantienen en la región denunciaron ser discriminados por las instituciones de salud.

Según el informe "México: la política migratoria de Estados Unidos pone en peligro la vida de los solicitantes de asilo en Tamaulipas", el 45 por ciento de los migrantes atendidos por Médicos sin Fronteras han sido víctimas de violencia, han sufrido heridas de bala y lesiones por arma blanca o golpes.

El documento, difundido en la página de internet de Médicos Sin Fronteras, indica que entre junio de 2018 y junio de 2019, el 45% de los 2,315 pacientes de salud mental (migrantes, solicitantes de asilo, refugiados o retornados) atendidos por miembros de la organización en Reynosa y Matamoros, manifestaron haber sido víctimas de algún tipo de violencia durante la ruta migratoria.

De ese 45 por ciento, el 33% aseguró haber sido agredido físicamente y el 19% sufrió violencia sexual.

El informe señala que los procedimientos para migrantes solicitantes de asilo los obliga a esperar en México mientras se procesan sus casos en Estados Unidos, quedándose en diversas ciudades, como Matamoros, donde la infraestructura es deficiente y registran altos niveles de violencia, incluidos delitos como secuestro, extorsión, robo a mano armada y violencia sexual, mismos que ponen en riesgo su salud y sus vidas.

A la vez, apunta: "es inaceptable que personas vulnerables, mujeres, niños, familias y hombres sean forzados a vivir en condiciones de riesgo debido a la violencia de las redes criminales y también al trato inhumano al que son sometidos por parte de México y Estados Unidos".

De igual firma, indica que las casas de ayuda al migrante se encuentran rebasas en su capacidad de atención, toda vez que debido a la sobresaturación hay problemas de higiene, no hay sanitarios suficientes, viven en condiciones de hacinamiento y ante la propensión de enfermedades transmisibles.

El reporte de Médicos sin Fronteras alerta sobre la falta de albergues en condiciones salubres, agua potable, dormitorios ventilados e higiénicos, drenaje sanitario.

Denuncian discriminación

En tanto, migrantes denunciaron que son víctimas de discriminación cuando han acudido a clínicas del IMSS y de la secretaría de Salud en busca de atención médica.

Alejandra Canseco, cubana, cuenta: "una mujer salvadoreña que estaba a punto de dar a luz, la llevamos a la clínica del IMSS, pero no querían atender la emergencia, la criatura iba ya prácticamente afuera y se negaban atenderla, pues no era asegurada. Hasta que nos juntamos e hicimos presión la recibieron".

A su vez Julia Fonseca, salvadoreña, narra: "Yo llevé a mi hijo a un hospital, pues tenía mucha diarrea y se encontraba deshidratado. En muy mal estado. Me dijeron que no me podían atender, porque era migrante y no tenía servicios de salud. Desesperada, les pedí que por humanidad lo atendieran".

"Ya después de mucho esperar lo atendieron, me dieron una receta, les dije que no tenía dinero, que era migrante. Una enfermera se apiadó y me dio las medicinas".