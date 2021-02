Miriam Rodríguez, la mamá que buscó a los secuestradores y asesinos de su hija

Miriam Rodríguez se dedicó los últimos años de su vida a rastrear a los secuestradores y asesinos de su hija Karen, ahora la mitad de ellos se encuentra en la cárcel gracias a sus esfuerzo, sin embargo ella murió de 13 tiros frente a su casa.

De acuerdo con la investigación publicada en The New York Times, uno de los objetivos de Miriam fue "el vendedor de flores", a quien investigó durante un año, acechándolo en línea, incluso interrogó a los delincuentes con los que trabajaba y entabló amistad con los parientes del sospechoso para que no sospecharan que Miriam buscaba su paradero.

Ahora por fin tenía una pista, una viuda la había llamado para decirle que vendía flores en la frontera así que la madre empuñó la pistola que tenía en su bolsa y corrió hacia el puente internacional hacia Texas mientras miraba la foto de su objetivo.

Para este proceso Mirian tuvo que transformarse a sí misma, se cortó y pintó el pelo, se hizo pasar por encuestadora, trabajadora de salud y funcionaria electoral para conseguir los nombres y direcciones, inventó excusas para conocer a sus familias, a las abuelas y primos que, sin saber, le daban los más mínimos detalles.

Todo lo registraba en un cuaderno que guardaba en el maletín negro de su laptop con el que hizo la investigación y los rastreó, uno por uno.

"Si te mueves te disparo", le dijo y lo mantuvo ahí casi una hora hasta que llegó la policía a detenerlo.

EN TRES AÑOS CAPTURÓ A DIEZ; EL GOBIERNO NO LA AYUDÓ

En tres años, Rodríguez capturó a casi todos los que habían secuestrado a su hija para pedir rescate, una galería de criminales canallas que intentaban rehacer sus vidas con diversas ocupaciones.

Uno había renacido como cristiano, otra era taxista, otro se dedicaba a la venta de coches y una era niñera.

En total atrapó a diez personas en una desesperada búsqueda de justicia que la volvió famosa pero vulnerable; le solicitó al gobierno de San Fernando, Tamaulipas algún tipo de protección con escoltas armados, temiendo que el cártel finalmente se hubiese hartado de sus actividades.

Semanas después de haber perseguido a uno de sus últimos objetivos, el 10 de mayo de 2017, Día de las Madres, la mataron a tiros frente a su casa, su esposo, quien miraba la televisión, la encontró boca abajo en la calle, con la mano en su bolsa junto a la pistola.

Para muchos en la ciudad norteña de San Fernando, su historia representa todo lo que está mal en México y lo destacable de las personas que, de cara a la indiferencia del Gobierno, perseveran.

El país está tan desgarrado por la violencia y la impunidad que una madre doliente tuvo que resolver sola la desaparición de su hija y murió de forma violenta por eso.

Su sorprendente campaña —relatada a través de los archivos del caso, declaraciones de testigos, confesiones de los criminales que rastreó y decenas de entrevistas con parientes, policías, amigos, funcionarios y vecinos— cambió a San Fernando, al menos por un momento. La gente se tomó a pecho su lucha y se indignó por su muerte. El municipio colocó una placa de bronce en su honor en la plaza principal. Su hijo Luis se hizo cargo del grupo que fundó, un colectivo conformado por las numerosas familias locales cuyos seres queridos han desaparecido. Las autoridades prometieron capturar a sus asesinos.

Marcada por una década de violencia, una guerra brutal entre las facciones del cártel, la matanza de 72 migrantes y el asesinato de Rodríguez, San Fernando se silenció por un tiempo, como consumida por su propia tragedia.

EL SECUESTRO DE KAREN

Karen se disponía a unirse al tráfico, dos camionetas se le emparejaron, una a cada lado, y la detuvieron hombres armados quienes la subieron a la fuerza en su camioneta y se marcharon, con ella a bordo.

La llevaron a la casa familiar, donde la dejaron piso de la sala, amarrada y amordazada, alguien tocó la puerta, era el mecánico de su tío quien apareció para hacerle unas reparaciones a la camioneta de la familia, por lo que los secuestradores entraron en pánico y lo agarraron también a él, después huyeron.

Las semanas posteriores al rapto de Karen la familia de Rodríguez obtuvo un préstamo, siguió al pie de la letra todas las instrucciones, el padre de Karen dejó una bolsa con efectivo cerca de un centro de salud y luego esperó en vano a que los secuestradores la liberaran en un panteón local.

Al ya no tener que perder, Miriam pidió una reunión con integrantes del cártel local de los Zetas quienes accedieron, ahí rogó que liberaran a Karen quienes le dijeron que el cártel no tenía a su hija pero se ofrecieron a ayudar a localizarla por una cuota de 2 mil dólares que Rodríguez pagó.

Después de días y semanas durante los cuales los Zetas le pedían dinero para la búsqueda, Miriam se cansó y en una especie de "epifanía" aceptó la muerte de su hija y se dedicó a buscar a todos los responsables.

Todo empezó mediante las redes sociales donde localizó a una cabecilla de los Zetas que la mujer había confirmado como un involucrado con el secuestro, gracias al mecánico que se llevaron junto a Karen esa noche.

El cártel nunca había tenido la intención de quedárselo y después de que lo dejaron ir, Rodríguez lo interrogó para saber cualquier cosa que hubiera visto o escuchado, por lo que se convirtió en detective de redes sociales y pasó horas escudriñando el perfil de Karen en busca de pistas.

Una mañana descubrió en Facebook a Sama junto a él en la imagen aparecía una muchacha con el uniforme de una heladería de Ciudad Victoria, a dos horas de ahí.

Se cortó el pelo y se lo tiñó de rojo encendido para que Sama no la reconociera. Luego se puso un uniforme oficial que conservaba de un puesto de bajo nivel que tuvo en la Secretaría de Salud. Con una identificación que parecía oficial pasó gran parte de un día haciendo una encuesta falsa en el barrio hasta que consiguió los detalles básicos de uno de los secuestradores de su hija.

Luis Héctor Salinas Rodríguez revisaba las pertenencias de su madre Miriam, mientras sostenía una foto de Sama, entre otras pruebas que ella guardaba en su cartera negra con detalles de los secuestradores y asesinos de su hija Karen.

Acudió a las autoridades locales, estatales y federales, pero nadie la ayudó. Iba a todas partes con sus archivos, como una vendedora de puerta en puerta para quien jamás había un ´no´ definitivo.

Al final consiguió un policía federal que accedió a ayudarla.

EL ASESINATO DE MIRIAM

"No me importa si me matan, me morí el día que mataron a mi hija. Yo quiero terminar esto. Me voy a llevar a la gente que le hizo daño a mi hija y ellos me pueden hacer lo que quieran", decía Miriam continuamente ante la negativa y advertencia de sus conocidos y familiares ante esta búsqueda de justicia.

En marzo de 2017 casi dos docenas de convictos se escaparon del penal en Ciudad Victoria, donde estaban los asesinos de Karen gracias a los esfuerzos de su mamá, por lo que Miriam se preocupó y le pidió protección al Gobierno, por lo que le enviaron patrullas, de manera periódica, a su casa y a su trabajo.

Su familia no estaba conforme con esa respuesta, pero ella no dejó que eso la detuviera. Un mes antes de que la mataran, Rodríguez se fracturó el pie persiguiendo a uno de los objetivos de su lista, una muchacha que se había ido a trabajar como niñera a Ciudad Victoria.

Como acostumbraba, Rodríguez pasó días estacionada afuera de la casa de la familia, esperando que la joven saliera. Orinaba en vasos y agotó la batería de su coche escuchando la radio en la oscuridad. Luis dijo que tuvo que ir a escondidas a la cuadra para pasarle corriente.

Cuando la policía por fin detuvo a la muchacha, Rodríguez corrió pero se tropezó y en su caída se rompió el pie. El Día de las Madres todavía lo tenía enyesado y andaba con muletas.

A las 10:21 de la noche se encaminó a su casa. Había regresado con su esposo y vivían en la casa anaranjada, la misma donde Karen había residido. Se estacionó en la calle y se bajó cojeando, caminaba despacio por su lesión.

Una camioneta Nissan blanca que llevaba a tres de los hombres que habían escapado de la cárcel se acercó despacio detrás de ella, según el informe policial. Dispararon 13 veces.

En junio de ese año, casi un mes después de la muerte de Rodríguez, funcionarios del estado de Veracruz que seguían una pista con información que ella les había dado, arrestaron a otra sospechosa en el caso de Karen. La mujer había golpeado y torturado a Karen durante el secuestro: la colgó como un saco de boxeo y le dio puñetazos.

Después de eso, la mujer huyó a Veracruz, donde manejaba un taxi y criaba a su hijo.

La burocracia fue parte de la muerte de Mirían. Ella había pedido al gobierno federal protección pues temía por su vida, sin embargo el proceso se alargó tanto que cuando fue asesinada éste aún no se resolvía.

Documentos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y consultas en la Procuraduría General de la República (PGR), así como al gobierno de Tamaulipas, dadas a conocer por El Universal, indican que la mujer solicitó protección federal desde hace más de un mes antes de su asesinato pero nunca llegó.

Tras su muerte, se difundió un video difundió un video en el que la activista denuncia falta de protección: "Fue una persona, un policía de San Fernando, me dijo que él iba a estar encargado [de su seguridad], pero yo no lo he visto. El viernes como a las 4:00 de la mañana le hablé como 30 veces y no me contestó", relata Miriam en el video.

HALLAN EL CUERPO DE KAREN; MADRE E HIJA DESCANSAN JUNTAS

Posteriormente las autoridades informaron que encontraron el cuerpo de la joven en octubre de este año, en una fosa poco profunda en el borde norte de San Fernando, pasando una arboleda de acacias, presuntamente los asesinos cubrieron el lugar con basura para despistar a los buscadores, pero semanas antes unos voluntarios habían pasado justo por ahí y no lo vieron.

El Gobierno no aclaró cómo encontró el lugar, por su parte un funcionario dijo que los investigadores habían logrado triangular la ubicación basándose en las señales de las torres celulares.

Pero eso no parecía probable, horas antes de que hallaran el cuerpo, la policía localizó al primo que ayudó a organizar el secuestro de la joven, después fue acusado de secuestro y asesinato.

Se llevó a cabo un funeral, una marcha fúnebre, la gente de la ciudad, acostumbrada a callar y mirar hacia otro lado, observaba el cortejo fúnebre que transitaba por las calles con una lentitud que permitió que cientos de dolientes pudieran seguirlo a pie.

Finalmente fuente enterradas juntas.

(Ameyaltzin Salazar)