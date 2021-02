Mireles, a clases para dejar de llamar “pirujas” o “nalguita” a mujeres

El ex líder de las autodefensas toma el taller Derechos Humanos, Igualdad y No discriminación por Orientación Sexual e Identidad y Expresiones de Género. Foto Cuartoscuro

El subdelegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Michoacán, José Manuel Mireles, dio a conocer que toma, junto con su personal, un taller sobre igualdad de género.

Mediante su cuenta de Twitter, dijo que junto a su personal iniciarían el taller "Derechos Humanos, Igualdad y No discriminación por Orientación Sexual e Identidad y Expresiones de Género".

Lo anterior, señaló, con el fin de fortalecer en el ámbito personal e institucional la cultura de igualdad y no discriminación.

En días pasados se hizo viral en redes sociales un video donde el exlíder de autodefensas llamó “pirujas” a las parejas de derechohabientes, y posteriormente ofreció disculpas por sus dichos.

Asimismo, en un segundo caso, el subdelegado del ISSSTE volvió a estar en el ojo del huracán al referirse a una mujer como “nalguita”, luego de explicar que un dirigente sindical lo había presionado para obtener una plaza en el sistema de salud para una mujer.

Concluimos el primer taller

"Derechos Humanos, Igualdad y No discriminación por Orientación Sexual e Identidad y Expresiones de Género" pic.twitter.com/QtwisBebLU — José Manuel Mireles (@DrJMMireles) September 13, 2019

La "nalguita"

El 10 de septiembre, mediante redes sociales, se dio a conocer un nuevo video del subdelegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Michoacán, José Manuel Mireles, quien llamó “nalguita” a una mujer.

En un acto celebrado en Uruapan, al ex líder de las autodefensas se le oye decir en el video, que “un dirigente me amenazó con llevarme 15 mil personas a tomar la delegación si no le daba una base, porque había conocido una 'nalguita' nueva. Son palabras de él, no mías”.

“Yo les llamo de otras cosas, a lo mejor más feas, pero esas no son palabras mías", refirió el subdelegado del ISSSTE al contar la anécdota sobre una presunta extorsión por parte de un líder sindical.

Las "pirujas"

El 5 de septiembre, Mireles hizo alusión a quienes pagan cuotas bajas de seguridad social y quieren la atención de sus parejas, hijos e hijas, y las novias y novios de éstos.

“Yo les dije de otra manera, porque soy tierracalenteño, también verdad, hay que atender a la primera piruja, a la segunda piruja y a la tercera, la cuarta y hasta la quinta”, refirió el doctor de profesión.

Además, agregó: “y ahora resulta que hasta están viendo la forma de que atendamos al novio de los hijos, del derechohabiente, o a la novia de las hijas del derechohabiente”.

Luego de que se hiciera viral en redes sociales dicho video, el subdelegado del ISSSTE en Michoacán ofreció disculpas.

En su cuenta de Twitter subió un video donde expresó: “ofrezco mis disculpas por esa indebida alusión, espero un poco de comprensión, nuestro instituto está en quiebra y tenemos que ver la forma todos los michoacanos y todos los mexicanos de encontrar una solución adecuada”.

En su mensaje, indicó “siempre he tenido un gran respeto por la mujer, no nada más porque yo salí de una mujer, sino porque la mujer es la puerta de nuestra vida; la mujer es la alegría de nuestras naciones, y también porque fue una mujer la que nos enseñó nuestros primeros pasos, fue una mujer la que nos enseñó nuestras primeras palabras”.

También dijo que era una de sus formas de hablar y que “muy erróneamente y sí, se me escapan algunas veces los malos términos, pero nunca ha sido con la intención de ofender a nadie”.