Mineral de la Reforma comprará 2 mil 500 pares de zapatos

PACHUCA.-La alcaldía de Mineral de la Reforma abrió una convocatoria para comprar 2 mil 500 pares de zapatos escolares.

Las empresas que buscan proveer el servicio a la alcaldía son la Comercializadora del Este S. de C. R. L. de C. V., que ha concursado para ofrecer prendas de protección y bienes informáticos como computadoras portátiles; mientras que Expoventas Directas S. A. de C. V. se ha presentado en licitaciones para imprimir lonas para escenarios y espectaculares.

El pasado 29 de julio, el gobierno panista, a través de la Dirección de Concursos y Licitaciones, publicó el concurso con número FDOFM19-LP24-CALZADO_ESCOLAR-2019, para adquirir mil 250 calzado para niña y mil 250 para niño.

De acuerdo con el acta de la junta de aclaraciones, Comercializadora del Este, S. de C. R. L. de C. V. se presentó para participar en el procedimiento, al igual que Expoventas Directas S. A. de C. V., empresas que deberán exhibir la muestra de los zapatos en la presentación de proposiciones que se llevará a cabo el 6 de agosto.

Dos días después, la alcaldía emitirá el fallo para comprar los artículos, a través del Fondo de Fomento Municipal.

En agosto de 2018, la administración de Raúl Camacho Baños realizó una compra similar: adquirió con el proveedor de Carlos Bulos, 5 mil 500 piezas de calzado, 2 mil 750 pares de mujer y 2 mil 750 de varón, por los cuales erogó un millón 524 mil 820 pesos.

LAS EMPRESAS ASPIRANTES Y SU PARTICIPACIÓN EN OTROS PROCESOS

Durante 2018, Comercializadora del Este se encontraba inscrita en el listado de proveedores del gobierno de Puebla, entidad donde tiene su domicilio fiscal en la carretera federal México-Puebla a la altura del kilómetro 96.5.

Sin embargo, la razón social también participó en abril de este año en el proceso de licitación nacional EA-913056988-DIFN35-201 que emitió el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Hidalgo en la adquisición de prendas de protección.

Aunque el 16 de agosto de 2016 fue beneficiada por el sector salud de Hidalgo con un contrato por 458 mil 200 pesos para otorgar computadoras portátiles.

Comercializadora del Este le ha facturado productos al Aeropuerto Intercontinental del Querétaro (AIO) para vender cañones de gas que ahuyentan a las aves.

La otra empresa, Expoventas Directas S. A. de C. V., ha intervenido en procesos de licitación que datan de abril de este año. A través del procedimiento con número EA913056988-DIFN33-2019, ofreció sus servicios para la impresión de lonas en escenarios, espectaculares, invitaciones, carteles, programas, boletos y hasta reconocimientos.

