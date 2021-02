Miles sin agua, pero millones huachicolean con tomas clandestinas en NL

MONTERREY.- Mientras que 800 comunidades con unos 20 mil habitantes de seis municipios del sur de Nuevo León están si acceso a la red de agua potable, la Fiscalía General de Justicia investiga presuntas tomas clandestinas del líquido que tienen empresarios, comerciantes y particulares.

Esas localidades, cuyos habitantes oscilan entre las cuatro personas hasta más de cien, se ubican en los municipios de Doctor Arroyo, Galeana, Aramberri, Iturbide, Zaragoza y Mier y Noriega, en el sur de la entidad, confirmó Gerardo garza, director de la paraestatal Agua y Drenaje de Monterrey.

En tanto, la Fiscalía General de Justicia investiga presuntos robos de agua a través de tomas clandestinas, atribuidos a empresarios, comerciantes y particulares, acusó Ramiro González, coordinador de la bancada de diputados locales de Morena.

"En Nuevo León van en incremento las tomas clandestinas de agua en empresas, comercios y residencias, con las cuales se han robado millones de metros cúbicos; tras denuncias interpuestas, la Fiscalía realiza una investigación en lo que llama "huachicoleo del agua".

Gerardo Garza expresa, a su vez, que quizá existan comunidades en las que no sea posible acercar el servicio del agua. “Es población que no ha tenido el servicio, no tienen agua de calidad para consumo humano, se están abasteciendo primero los animales y luego viajan a comunidades para traer consumo para actividades diarias”.

Para atender esta demanda, el gobierno estatal ha invertido unos 215 millones de pesos en lo que va de la actual gestión, a fin de mejorar la infraestructura de agua potable en la zona, lo que ha ayudado al suministro, pero aún tienen rezagos, y adelantó que el próximo mes anunciarán un proyecto de perforaciones y estudios para buscar nuevas fuentes de agua.

"Estamos reforzando desde el origen, hoy ni siquiera hay fuentes de agua en algunas comunidades y es lo que estamos buscando como equipo de Agua y Drenaje", menciona.

SIN MEDICIÓN Y EN LA CLANDESTINIDAD

El director de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey explicó que en Nuevo León existen más de 100 mil tomas que no tienen medición, lo que equivale a no tener el control de la cantidad de agua que llenaría media presa La Boca (unos 200 millones de metros cúbicos) y de cuyo embalse se roban el agua anualmente.

El funcionario estatal indicó que de enero a la fecha se han regularizado 18 mil tomas de la red de agua, lo que representa una recuperación aproximada de 10 millones de pesos.

Se han identificado más de 105 mil tomas clandestinas en la entidad en zonas no regularizadas, comercios y puntos de robo directo y aunque muchas de estas tomas están en fase de regularización, la problemática de las escuelas se agrava en cuanto a ese tipo de tomas.

"En los edificios públicos de educación, en los 3 mil 800 planteles colocamos válvulas ahorradoras, se cierra a cero el consumo, durante los horarios que nos dicta la Secretaría de Educación y obviamente ahí salieron tomas clandestinas donde estaba colgado el vecino y ahí comenzó a saltar la realidad", comentó Garza.

Por su parte, Ramiro González, el legislador de Morena, adelantó de una propuesta ante el Congreso local para endurecer las sanciones contra quienes desperdicien agua y quien se la robe, pues a la fecha solamente se tiene contemplada una multa de 800 pesos.

Luego acusa que en las administraciones estatales no han hecho nada para frenar este robo, mientras la corrupción, agrega, viene desde abajo, por ejemplo, entre los inspectores.

Asegura que por muchas administraciones no ha existido un lineamiento correspondiente específicamente para el robo del agua, por eso pareciera que la corrupción está adentro y brotando de forma permanente.

En el tema, la Fiscalía General de Justicia investiga las denuncias de ciudadanos sobre presuntasen empresas y comercios, además de particulares, pero se declinó dar mayores informes para no entorpecer las indagatorias.