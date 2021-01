Miles de médicos en BC sin la segunda dosis de vacuna

"No nos alcanza para todos y les ruego que me entiendan eso. Es cuestión de números, somos 40 mil, han llegado 13 mil", dijo Alonso Pérez, titular de Salud. Foto Especial

TIJUANA.- Miles de médicos se quedaron por tiempo indeterminado sin la segunda dosis de la vacuna contra la covid-19 en Baja California.

El segundo cargamento que llegó al estado, este miércoles por la tarde, fue de 2,925 unidades, así que no será suficiente para cubrir a todo el personal que fue vacunado la semana pasada, cuando llegaron 9,750 dosis.

Frente al retraso de la compañía Pfizer, la estrategia de la Secretaría de Salud ha sido reducir el número de profesionistas candidatos a recibir la segunda vacuna.

Ahora es considerado personal "de primera línea" sólo quien atiende directamente a los pacientes dentro de los hospitales.

"Aunque yo me meta a las áreas covid y ande allí, no me toca. Le toca al que está allí trabajando", dijo el secretario Alonso Pérez Rico, durante el informe diario sobre la pandemia este jueves, un día después de recibir la segunda entrega del biológico.

De acuerdo con su versión, las poco menos de 3 mil vacunas que llegaron permitirán cubrir a ese grupo, aunque para lograr la cobertura total del personal de salud falta mucho todavía.

Según las cifras de la Secretaría de Salud, en Baja California hay 40 mil trabajadores en el sector salud, aunque solo unos 28 mil están activos en este momento.

No nos alcanza para todos y les ruego que me entiendan eso. Es cuestión de números, somos 40 mil, han llegado 13 mil. Tengo que priorizar los hospitales, los que sí atienden pacientes

Agregó que los estudios de la compañía farmacéutica establecen un periodo de hasta 42 días de diferencia para recibir el par de vacunas necesarias para lograr el 95% de efectividad, aunque descartó que el retraso se pueda extender tanto tiempo.

El gobierno federal, afirmó, está previendo que el personal de salud que ya recibió la primera dosis tendrá la segunda entre los 21 y 28 días posteriores, lo que en este Baja California significaría antes de la primera quincena de febrero.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud federal, este estado ocupa el lugar 12 por casos acumulados de coronavirus entre trabajadores de la salud y el mismo sitio por casos activos.

Al mismo tiempo se mantiene en semáforo epidemiológico rojo con más de 38 mil casos acumulados entre la población en general, arriba de 6 mil defunciones y un 66% de ocupación hospitalaria luego del alza registrada a principios del año producto de las fiestas de fin de año y del descenso en las temperaturas.