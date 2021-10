¿MILAGRO? Niño Dios llora lágrimas de sangre, en Torreón

SALTILLO.- La familia Franco afirma que un niño Dios llora lágrimas de sangre en su domicilio, en la colonia Ex Hacienda La Perla, en Torreón, Coahuila.

La señora Martha narra que mientras realizaba la limpieza de su hogar se percató de que una de las tantas figuras religiosas que posee tenía manchas de sangre.

Al revisarlo más detenidamente, la figura del Niño Dios presentaba "gotas de sangre", desde los ojos hasta la boca.

De inmediato le habló a su esposo para que observara el increíble milagro.

Salí y le hablé a mi esposo para decirle que mi Niño Dios tenía lágrimas de sangre y vino corre y corre... le hablé a una vecina, vino una sobrina de Rancho Alegre

Doña Martha, que es fiel creyente de la Iglesia Católica, no daba crédito a esta experiencia y comunicó a sus vecinos y familiares el milagro de su Niño Dios. "Yo soy muy católica, le hago su reliquia a San Juditas, a mi virgen de Guadalupe le rezo, a mi Niño Dios como hace dos años me lo dejaron sus padrinos, pues le dije a mi hija para que ella me lo acostara".

Finalmente, dijo que acudiría con su sacerdote para que pudiera apreciar este supuesto milagro.

