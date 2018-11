Miguel Treviño, el independiente que le arrebató su bastión al PAN

DAVID CASAS/ CORRESPONSAL 01/11/2018 05:38 p.m.

San Pedro Garza García, N. L.- Dice un viejo dicho que "para que la acuña apriete debe ser del mismo palo" y Miguel Treviño de Hoyos dejó las filas del Partido Acción Nacional para arrebatarle al albiazul lo que llaman "la joya de la corona" y convertirse en el primer alcalde independiente tras casi treinta años de que el panismo se apoderó de San Pedro Garza García, la acaudalada localidad metropolitana.

Con dos maestrías, una en Ciencia Política por Columbia University y otra en desarrollo Económico por London School of Economics and Political Science, Treviño inició el gobierno municipal y encabezó la suspensión temporal de tres días del museo La Milarca, que dejó inconcluso el saliente edil y también empresario Mauricio Fernández Garza, que por tercera ocasión gobernó San Pedro.

La Milarca, será un museo que replicará la residencia del ex alcalde Fernández para exhibir parte del acervo cultural de su familia.

El argumento para suspender la obra es que hay trabajadores sin protección y los equipos existentes no alcanzan a cubrir a la totalidad de trabajadores que existen, en tanto hay fosas abiertas con una profundidad de 5 o 6 metros sin la debida señalización para que personas, además de varillas expuestas con riesgo, informó José Dávalos el secretario del Ayuntamiento.

El edil entrante propuso se integre una comisión especial de regidores y síndicos para que investiguen todo lo relacionado con los cinco museos que promovió el ex alcalde Fernández, de los que tres se construyen en el Parque Rufino Tamayo y dos están en proceso en la Colonia La Leona.

Los museos, dice el ex edil saliente, - uno de los principales coleccionistas de arte- son un acto de generosidad para México y San Pedro.

"Yo no le llamo de otra forma más que un acto de generosidad, para mis hijos, lo más fácil es que yo les reparta las colecciones y las vendan, como la colección de Lorenzo Zambrano (fallecido empresario de Cemex) que no nos quedó ni un palillo de dientes a este País, que a mí se me hace una pena, ni un palillo de dientes".

"Que ahora yo esté haciendo un esfuerzo por la colección de mi madre (Margara Garza Sada) que fue de las grandes personas que tenían grandes colecciones de México, la mía que posiblemente sea la mejor de este País; cuadros que vienen desde mi abuelo (Roberto Garza Sada) que se los ofrezcamos como patrimonio a México a través de donde yo vivo que es mi municipio y alguien lo vea como una ofensa, pues francamente a mí se me hace un comentario muy desubicado", aclara, Mauricio Fernández, uno de los accionistas del grupo Alfa.

Apenas unas horas antes de dejar el cargo, Fernández anunció que dejaba mil millones de pesos libres a su sucesor, pero al llegar Treviño se encontró con que sólo son 250 millones y el resto está comprometido en pagos y nómina.

"Lo que le queda a esta Administración son 250 millones de pesos disponibles, no existen los mil 100 millones de pesos que el alcalde Mauricio Fernández dijo que había"

Mauricio Fernández, que en 1989 arrebató la alcaldía de San Pedro al PAN, la pierde ahora y asegura que no se siente responsable de la derrota del pasado 1 de julio.

"Estaba 12 a 1 a favor del PAN, como lo perdió (Rebeca Clouthier, candidata panista a la alcaldía) pues no sé".

Ahora Miguel Treviño, que estuvo cuatro meses al frente de la Oficina del Gobernador, Jaime Rodríguez, y renunció tras algunos casos de presunta corrupción va a limpiar lo que los vecinos no quieren en San Pedro, los museos en un parque y hasta un tribunal de Justicia Administrativa que a días de salir, aprobó el ex edil.

"Cuando se hace todo de manera atrabancada, sin explicar, pues se presta a malas interpretaciones, nosotros, sin ningún ánimo de tener una decisión preestablecida, queremos revisar lo que ahí está y queremos generar confianza", menciona Miguel Treviño.

