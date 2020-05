Miguel es albañil, la pandemia le quitó su empleo y su vivienda

Puebla, Pue.- A Miguel Ángel la pandemia de coronavirus le quitó su trabajo como chalán de albañil y ahora, sin empleo, el casero que le renta dos cuartos húmedos busca echarlo a la calle junto con su esposa, con quien tiene 22 años de casado, y tres hijos.

"Yo en ningún momento me he negado a pagar, pero no tengo dinero. Ahora trabajo como jardinero con mis machetes, mis tijeras, mi escoba y mi bicicleta. Es la única vez que me he atrasado con la renta", dice en entrevista con La Silla Rota.

En la primera de las dos piezas que renta en 1300 pesos mensuales, Miguel Ángel tiene a la derecha una estufa de mesa sobre una sillita; a un lado, varias cubetas de plástico y al fondo las herramientas con las que se ayuda cuando tiene trabajo de jardinería.

"Tengo miedo de que me saquen de la casa", dice rodeado por sus tres hijos adolescentes de 18, 16 y 14 años, y su esposa; cuenta entre lágrimas que el desempleo lo obligó a deber 200 pesos de la renta del mes pasado. Entre el mes que corre y los 200 pesos pendientes de abril debe mil 500 pesos, cantidad suficiente para que su casero lo amenazara y "¿a dónde voy a llevar a mi esposa y mis hijos?".

La vecindad donde están los cuartos que renta se ubica a unos metros del bulevar Carmelitas, en la colonia Tres Cerritos, una de las 153 que contempla el gobierno de la ciudad de Puebla para entregar 27 mil despensas a quienes se hayan quedado sin empleo, pero a ellos aún no les toca y el gobierno del estado les dijo que esperen a que lleguen los repartidores.

Los 428 millones de pesos que costó el bulevar Carmelitas, obra emblemática del exgobernador José Antonio Gali Fayad, contrasta con la miseria que se respira en las viviendas que se ven hacia los lados de los seis carriles: en las revisiones a la cuenta pública de 2018, la Auditoría Superior de la Federación encontró que están pendientes de aclarar 51.6 millones de pesos, equivalentes al 12 por ciento del costo total de la obra.

Miguel Ángel llegó a vivir a Tres Cerritos en enero de este año; cuatro meses después luce agobiado por la crisis de desempleo que ha causado el coronavirus. En marzo pasado, cuando se declaró la emergencia sanitaria, había 82 mil 692 poblanos sin empleo, 8 mil 861 más que los 73 mil 831 mil de febrero, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A sus 44 años de edad, Miguel Ángel es uno de los 8 mil 861 poblanos que perdieron su trabajo por la pandemia. Una y otra vez doblado por el llanto dice que desde que se quedó sin empleo busca laborar en jardinería, como lava coches, en trabajos de pintura o carpintería, "de lo que sea, pero cae poco, porque nadie quiere gastar y la estoy sufriendo".

Su esposa Olivia Patiño también perdió su trabajo como ayudante de cocina. A ella su patrona le dio el equivalente a dos semanas de salario para que pasara la cuarentena y "pos algo es algo, pero ya se nos acabó ese dinero".

La semana pasada vendieron las literas de sus hijas al fierro viejo, porque "necesitábamos comer"; también la cama de su primogénito. Olivia y su esposo duermen en unos cartones que todas las noches tienden en el piso; sus dos hijas duermen en un colchón y su hijo en una colchoneta.

Ese es mi ropero, dice don Miguel señalando varias cajas de cartón en las que tienen la ropa de toda la familia. "Yo he ido a buscar trabajo, un señor me dio 150 pesos por limpiarle su casa, y ya con eso compré huevito y jamón para mis hijos. Si yo tuviera estudios, qué me iba a conformar con ser una gata", afirma Olivia.

Coqui observa atento desde la entrada a la vivienda. Llegó a la familia porque los pediatras recomendaron equinoterapia para su hijo que sufre convulsiones desde que alguna vez, de niño, tuvo más de 40 grados de temperatura; pero ir con los caballos costaba alrededor de 3 mil 500 pesos por sesión y su hijo debía recibirla tres veces por semana.

Como no nos alcanzó el dinero los pediatras nos dijeron que entonces consiguiéramos un perro y así llegó Coqui, pero "es como tener otro hijo, porque necesita comer, veterinario, aseo".

La bicicleta de una de sus hijas fue empeñada en apenas 200 pesos y si la quieren recuperar deberán pagar 300, así que la dan por perdida. "Yo la verdad ya me quiero matar (...), la presión es mucha", dice entre lágrimas una Olivia que pasa de la indignación al llanto y del llanto a la angustia y de nuevo a la indignación.

"Estamos cocinando con carbón, aunque sé que no lo debo usar, porque a mi hijo le dan convulsiones, pero ¿qué puedo hacer?", agrega don Miguel Ángel. Fuimos a gobierno y no nos quiso ayudar, "pero lo que me interesa es que el señor se tranquilice, porque no me niego a pagar, es que no tenemos. No se me hace justo que vengan a amenazar a mi esposa y que le hablen con groserías".

Ella afirma que una de las propietarias de la vivienda ya hasta ha ofrecido a nuevos inquilinos la propiedad y se han asomado, sin autorización, por la ventana que da a la calle; "el casero me dijo este lunes a las 6 de la mañana que por sus huevos me va a correr, y hasta llegaron los hijos, la esposa, los yernos, los sobrinos a decirme groserías".

Las formas que tienen los propietarios de la vivienda distan de ser las mejores. Llegaron a cerrar el candado de la cisterna para que la familia de Miguel Ángel no pudiera usar el agua, ni el baño que comparten con los inquilinos de otros tres cuartos que conforman esta vecindad.

La desesperación llevó a don Miguel Ángel a exponer su caso en una estación local de radio para pedir ayuda y evitar que lo desalojen; quienes deseen apoyarlo pueden comunicarse con él al número de teléfono 2223418261 que se publica aquí con su autorización.

A las 18:30 horas del lunes, don Miguel seguía recibiendo llamadas de personas que le pedían un número de cuenta para ayudarle a saldar su deuda o que le ofrecían alguna otra forma de apoyo. Hasta las 21:55 horas aún no completaba los mil 500 pesos que necesita para que su casero no lo eche a la calle.