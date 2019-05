Miguel Barbosa encabeza histórico cierre de campaña ante 100 mil poblanos

REDACCIÓN 26/05/2019 07:43 p.m.

"En Puebla llegó el momento de reconciliar a sus habitantes, de unificarlos; veo un Puebla agraviado que necesita ser reconstruido desde abajo", destacó el candidato a la gubernatura por la Coalición Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa Huerta, al encabezar un histórico cierre de campaña, donde reafirmó su compromiso por encabezar un gobierno que transforme la vida pública del estado, que transforme el ejercicio del poder y de cero corrupción.

Acompañado de la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, del diputado federal y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, así como de los presidentes nacionales de los Partidos Verde Ecologista y del Trabajo, Carlos Alberto Puente y Alberto Anaya, respectivamente; el abanderado se dirigió a las casi 100 mil personas que se reunieron en este cierre de campaña estatal en la Plaza de la Victoria de la Unidad Cívica 5 de Mayo a quienes dijo: "sonrían porque vamos a ganar. En el 2018 les dije que no iba a cansarme, que no me iba a rajar y no me iba a abrir, que llegaría hasta donde topara y topamos con mucho; aquí estamos, este ganso no se cansa y con su voto este 2 de junio vamos a ganar".

En este lugar, Barbosa Huerta destacó que realizó la campaña más grande en la historia política de Puebla donde estuvo acompañado de personas de distintas fuerzas políticas, mujeres y hombres sin partido político, así como de organizaciones sociales, " todos juntos hemos hecho la campaña más potente y fuerte que haya habido en el estado".

Barbosa Huerta reafirmó su promesa de encabezar un gobierno austero, honrado, transparente, que combata a la corrupción, la pobreza y que impulse la igualdad; mencionó además que su administración también estará inspirada en los principios del gobierno que encabeza el presidente de México, a quien también le dedicó el triunfo en Puebla el próximo 2 de junio.

En medio de porras y consignas como "Barbosa gobernador", "Es un honor, Barbosa gobernador" y "Barbosa va a ganar", así como un ánimo desbordado por las miles de personas congregadas en esta emblemática unidad cívica, el abanderado a la gubernatura agradeció el acompañamiento de mujeres y hombres que participaron en este cierre de campaña, a quienes dejó en claro que la asistencia registrada es el esfuerzo de miles de poblanas y poblanos que no han dejado de luchar desde el 2017, "nos mantuvimos en un gran movimiento todo 2018 y que seguimos hasta 2019 bajo la guía de un gran hombre que hoy es presidente de México".

"Será este 2 de junio cuando inicie una nueva historia para Puebla, la reconciliación es entre los segmentos de la sociedad que se encuentra ya cansada de malos gobiernos, por eso la reconciliación, para borrar esa distancia y desconfianza", dijo Miguel Barbosa al asentar que como gobernador hará cumplir la ley y promoverá y respetará la pluralidad política, la libertad de expresión, libertad de asociación y de reunión.

El candidato de Morena, PT y PVEM reiteró que promoverá un gobierno sencillo, cercano a los ciudadanos, transparente, honrado y sobre todo que combata la corrupción, privilegiando el diálogo y la apertura

Miguel Barboza Huerta reafirmó sus propuestas de impulsar un gobierno simplificado, de combate a la corrupción, gobierno digital y de atención a la vida cotidiana de las personas; "los gobernantes tenemos que caminar para garantizar a la gente ocupación y vida digna, rodearlos de las condiciones de seguridad, educación, salud, ingreso y empleo".

Para concluir, el candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia exhortó a la gente para que salga a votar el 2 de junio, y les pidió su apoyo y confianza al proyecto que encabeza.

Cabe hacer mención que durante este acto realizado en Plaza de la Victoria, participaron danzantes y grupos provenientes de diversos pueblos originarios, quienes además de interpretar bailables y danzas, realizaron rituales en honor a Miguel Barbosa Huerta.

POR SUS PRINCIPIOS, BARBOSA SERÁ EL MEJOR GOBERNADOR DE PUEBLA: POLEVNSKY

En su mensaje, la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, destacó la fuerza de Miguel Barbosa para sortear todos los obstáculos que se le han presentado desde la campaña pasada, el uso de los recursos del estado a manos de los panistas para frenar su eminente triunfo, el fraude electoral y la guerra de descalificaciones de las que fue objeto en esta nueva contienda; pero que ni aun así han logrado frenarlo, sino por el contrario, hoy su campaña por la gubernatura es más fuerte que nunca.

Agregó que el proyecto que encabeza Miguel Barbosa Huerta es diferente, "estamos trabajando fuertemente para rescatar la dignidad, el honor, el amor a México, porque creemos que no podemos seguir como estamos, que tenemos que tender puentes y tenemos que tender manos y eso va a hacer nuestro candidato, trabajar por el bienestar de todas y todos los poblanos sin distingo".

Yeidckol Polevnsky puso énfasis en que el presidente de la República está de corazón con Miguel Barbosa.

"Aquí está Andrés Manuel López Obrador, de corazón, porque no puede estar personalmente aquí, pero de corazón aquí está acompañándote; veo a empresarios veo a jóvenes, veo a mujeres, veo a grupos originarios, aquí hay de todo, trabajadores, luchadores, gente de todas las denominaciones, porque eso es lo que hace nuestro queridísimo Miguel Barbosa: unir, unir a todos y eso ha hecho en esta campaña, ha demostrado que sí trabaja, ya en el debate dejó muy claro que los otros candidatos no trabajan, que no se esfuerzan y que nomás se guardaron el dinero", aseveró la dirigente nacional de Morena.

Por último, Yeidckol Polevnsky invitó a todos los poblanos a salir a votar este 2 de junio y cuidar las casillas.

"Les pido que cuiden este triunfo que ya lo tenemos, pero que queremos que sea con toda la contundencia que se requiere, porque la continuidad del proyecto de Andrés Manuel López Obrador se va a dar en Puebla con Miguel Barbosa; él será un gobernador leal de la cuarta transformación, que va a hacer ese cambio, esa lucha en contra de la corrupción, en contra de que el dinero se tire de la forma en que se venía tirando con los panistas y que ahora se usará para el bien de los poblanos", concluyó la presidenta nacional de Morena.

A este histórico acto de cierre de campaña asistieron senadores de la República, diputados federales, diputados locales, presidentes municipales, autoridades auxiliares y representantes ciudadanos.

