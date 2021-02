Migrantes: tras represión en Chiapas reportan desapariciones y amenazas

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Tras los enfrentamientos ayer con la Guardia Nacional en la frontera entre Chiapas y Guatemala, migrantes reportan la desaparición de por lo menos un grupo de 58 centroamericanos, incluidos dos niños. Además, un activista denunció ante la FGR amenazas de muerte en su contra.

El Centro de Dignificación Humana AC, con sede en Tapachula y a cargo de Luis García Villagrán, reportó la desaparición de dos infantes, uno de Guatemala y otra niña de nombre Briyeth Vallecillo Ortega, de 5 años de edad y originaria de Honduras.

Para el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano, integrado por cerca de 15 agrupaciones -como los centros de derechos humanos Digna Ochoa y Fray Matías de Córdova- agentes de la Guardia Nacional y del INM le impidieron a la madre de la niña buscarla, luego del enfrentamiento con la Guardia Nacional, momento en que se le “extravió”.



De hecho, lamentó que el Grupo Beta, del INM, no asumiera este hecho con interés, “ni siquiera le preguntó a la mamá por el aspecto físico de su niña”.

Para el Instituto Nacional de Migración, oficialmente un grupo de 58 migrantes se internó a territorio mexicano por la selva, para evitar a los elementos castrenses que mantienen sellada la frontera.

Según el INM, durante y tras el zafarrancho que se registró el lunes en el margen del río Suchiate, de los cerca de 3 mil migrantes que intentaban “romper el cerco” policiaco-militar, fueron detenidos 402. Cuadrillas de elementos de la Guardia Nacional peinan la zona en busca del grupo de 58 “perdidos”.

Además, este martes deportó a 110 migrantes hondureños, quienes fueron trasladados a su país en una aeronave de la Guardia Nacional desde el Aeropuerto Internacional de Villahermosa, Tabasco. Este es el primero de varios retornos masivos que se tienen previstos.

Actualmente, permanece un grupo de casi medio millar de centroamericanos en las orillas del afluente de esa zona (donde pasaron la noche en vela), en espera de continuar su camino hacia Tapachula.

Aquí vemos a la Guardia Nacional jugándose la vida heroicamente y ayudando con todo a los migrantes para que no arriesguen su vida entrando al país más violento del mundo... pic.twitter.com/wxrjFFek6J — Isabelle (@isabellemexico) January 21, 2020

Amenazas de muerte

Aunque al parecer la Frontera Sur, en especial a la altura del Puente Internacional Rodolfo Robles, en Ciudad Hidalgo, se “respira” calma, la situación se mantiene tensa.

Además de la desaparición de personas, García Villagrán interpuso este martes una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por amenazas de muerte en su contra.

“El que me habló, por más de cinco minutos, me dio detalles que me preocuparon, por eso saqué a mi familia, y yo me mantendré acá, porque ayudaré con su trámite a los padres de la menor que desapareció ayer, y lo que se requiera”.

El activista lamentó que, aunque existen cientos de centroamericanos que solicitan asilo político ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), el INM se los niega.

Violencia de Estado

Un reporte de los acontecimientos del lunes, del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano, denuncia que entre otras cuestiones que observó está la presencia del Instituto Federal de Defensoría Pública, que ofreció a los migrantes asesoría legal, aunque el apoyo aún sea escaso. “Protección Civil de Suchiate brindó atención médica básica, pero las personas centroamericanas requieren de agua y alimentos, los cuales no recibieron”.

Ante este clima de incertidumbre, dicho Colectivo condenó la violencia ejercida por los cuerpos de seguridad, la cerrazón del INM para atender a la población migrantes con una serie de trabas para las solicitudes de refugio, y algo no menos grave: la separación de varias familias al momento de intentar cruzar por el puente internacional y el río Suchiate.

Hoy, 21 de enero, es Día Mundial del Abrazo. Una bella imagen de la Guardia Nacional celebrando este día con los migrantes que llegan a México.



c.c.p. @M_OlgaSCordero @m_ebrard @padresolalinde pic.twitter.com/Z7jkvw2MoI — Sergio Negrete Cárdenas (@econokafka) January 21, 2020

Lo que también les parece preocupante, evidenció el informe, es a dónde fueron trasladados los 402 migrantes detenidos, “pues creemos que fueron llevados a la Estación Migratoria de Tapachula, o al Cupapé 2, ‘La Mosca’, en Tuxtla Gutiérrez”.

Para las organizaciones no gubernamentales que fungieron como observadores de los hechos registrados ayer, “se tiene que destacar que la jornada estuvo presidida por la tensión, la represión y el caos”.

Además, añadió, “el Estado es incapaz de modificar el mecanismo de dejar pasar por el puente a una caravana de miles de personas en grupos de 20 en 20.

Estas acciones tuvieron reacciones de algunos políticos, como el diputado federal de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, quien condenó la represión.

“La salvaje agresión cometida por la Guardia Nacional en contra de refugiados hondureños y la aprehensión de más de 400, es una violación al Artículo 11 Constitucional y de los tratados internacionales que hemos suscrito. Ese vandalismo configura varios delitos que deben ser perseguidos”, escribió en su cuenta de Twitter.

La salvaje agresión cometida por la Guardia Nacional contra refugiados hondureños y la aprehensión de más de 400, es una violación al Art 11 de la Constitución y de los tratados internacionales que hemos suscrito.

Ese vandalismo configura varios delitos que deben ser perseguidos — Porfirio Muñoz Ledo (@PMunozLedo) January 21, 2020

Washington agradece muralla impenetrable en el sur

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, le agradeció al gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por contener a los migrantes en la frontera.

Durante su gira, Pompeo aseguró que el gobierno mexicano es un gran socio en cuanto a políticas migratorias, por lo que agradeció sus acciones para prevenir la migración.

De hecho, Mike Pompeo afirmó que en la cuestión migratoria, el trabajo de su gobierno, y que se refleja en la base de datos, ha conseguido mostrar mejoras.

El @INAMI_mx informa que se dio inicio a los retornos asistidos de personas originarias de Honduras. El retorno aéreo se llevó a cabo en estricto apego al respeto a los DDHH en acuerdo con las autoridades del gobierno de Honduras.https://t.co/fFNBfLtVU4 pic.twitter.com/qUnu3nuvWh — Gobernación (@SEGOB_mx) January 21, 2020