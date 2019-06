Migrantes se quedan en Monterrey; no regresan a centroamérica

DAVID CASAS/ CORRESPONSAL 12/06/2019 09:36 p.m.

MONTERREY.- "Si no hay forma de pasar a Estados Unidos me quedaré aquí, en Monterrey, siempre es mejor este país que el mío, aquí hay trabajo", afirma Brandon Gutiérrez, originario de Honduras.

Durante el día se dedica a pedir ayuda en los cruceros a los automovilistas y por la noche va a dormir y probar alimento a Casa Indi, un lugar que se dedica a prestar ayuda a los infantes.

Para Omar Santacruz, que salió hace más de un mes de El Salvador, será Monterrey el lugar donde se qued,e toda vez que se ha puesto difícil cruzar a Estados Unidos: "Aquí hay trabajo, la gente ayuda y es una Ciudad muy grande, si no puedo ir a Estados Unidos, aquí me quedo y no me arriesgo", expresa.

Ante quejas de regios sobre presuntos robos de parte de centroamericanos, Brandon rechaza las acusaciones y aunque acepta que pudiera darse eso, no son el común denominador, y lamenta que por unos cuantos se les denigre a todos.

Sobre el fenómeno migratorio, el secretario general de Gobierno de Nuevo León, Manuel González, sale en defensa de los migrantes y dice que seguirá el arribo de grupos de centroamericanos.





Nosotros normalmente recibimos una cantidad de migrantes y estamos haciendo un gran esfuerzo, no creo que las decisiones afecten la situación que tiene Nuevo León

Ojalá no repercuta en la llegada de más migrantes. Tenemos el control de los que llegan a las casas de migrantes hay un informe completo y también de los que son repatriados

Rechaza que existan reportes de robo por parte de los migrantes en las zonas aledañas a los lugares donde se resguardan, en tanto que el titular de Seguridad estatal, Aldo Fasci, menciona que el récord de migrantes en la entidad fue en 2016.

El funcionario acepta que al ser originarios de otras partes del mundo y estar vulnerables, suelen ser la presa fácil del crimen organizado.

Hace dos años rescatamos a más de 9 mil personas, en su mayoría centroamericanas, del crimen organizado y actualmente hay 4 mil migrantes en la entidad que han sido rescatados.

Nosotros hacemos rescates, la secretaría es la que más ha hecho rescates, se los quitamos a los criminales y les damos refugio. El récord fue hace dos años, no ahorita, todo está bajo control

"Si no hay necesidad de subir arriba (a Estados Unidos) no lo haría, si encuentro oportunidades de trabajo para mí, aquí me quedo. Es mejor estar aquí en México porque es el mismo idioma y no hay tanto peligro", asegura Omar Gutiérrez, quien salió hace 22 días de El Paraíso, Honduras.

"Estaría bueno quedarse aquí, somos personas jaladoras y de vez en cuando encontramos trabajo aquí. Si tuviera la oportunidad de quedarme lo haría", menciona Brandon Flores, migrante salvadoreño que lleva un mes viajando y una semana en Monterrey.

En el Albergue Casa Indi se estima que a diario acuden 350 migrantes, entre hombres y mujeres, los mismos que regularmente durante el día están en los cruceros para pedir dinero a los automovilistas.

"Es un derecho al humano, apoyo al migrante. Ahora (los gobiernos) deben ser conscientes de las estrategias que se van a tener que considerar para que estas personas tengan los beneficios que se les brinda de una manera sencilla. Todos tienen derecho al trabajo", explica Edith Ovalle, coordinadora de Casa Indi.

En tanto el sacerdote José Manuel Guerrero, "El Padre Chema", menciona que los cuatro albergues para migrantes que administra la Iglesia Católica ya son insuficientes.

En 2018 poco más de 600 migrantes centroamericanos fueron detenidos por las autoridades y en marzo de este año de liberaron a 74 indocumentados que permanecían retenidos en un domicilio del municipio conurbado de Apodaca.

En el lugar se encontraron a 20 hombres, 23 mujeres y 31 niños, de los cuales 19 menores son del sexo masculino y 12 del femenino, quienes permanecían hacinados y en condiciones precarias.

"Muchos se quedaran a trabajar aquí en Monterrey y lo que debe es garantizarse el empleo y la ayuda a nuestros hermanos centroamericanos", expone "El Padre Chema", en tanto un grupo de hombres de distribuye en los cruceros en busca de una moneda.

LEA TAMBIEN Aún sin Guardia Nacional, refuerzan operativos antimigrantes en Chiapas Se instalaron puntos de revisión donde detienen a taxis y furgonetas del transporte público para detectar si viajan personas de otras nacionalidades