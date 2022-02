Migrantes se cosen la boca en protesta vs. autoridades mexicanas

TUXTLA GUTIÉRREZ. - Al menos una decena de migrantes, de diferentes nacionalidades como Venezuela, África y de Centroamérica, se cosieron este martes la boca a las afueras de la oficina de Regularización del Instituto Nacional de Migración (INM) Sur, para exigir se agilicen los trámites.

José Colmenares, migrante venezolano, manifestó que no le quedó de otra que ser parte de esta acción porque está desesperado debido a que ya no cuenta con dinero y requiere de la visa humanitaria para continuar con su camino.

"Queremos una respuesta, Migración no nos da nada, y en la calle solo nos persigue; nos levantaremos hasta que nos den una solución", externó.

Otro indocumentado, también de ese país sudamericano, explicó que sólo quieren atención, pues su objetivo no es quedarse en Tapachula. "Ya no tenemos plata, yo tengo familia, y ahora está en el albergue, y si yo no vengo aquí, quién va a luchar por ellos, quién va a luchar por nosotros, ¡nadie! , expuso.

Alentada por un grupo de compatriotas y con una porra, en voz fuerte y al unísono, con el mensaje de: "¡Venezuela, Venezuela, sin miedo!", una mujer se animó para que le costuraran la boca y también formar parte de los 10 migrantes que comenzarán hoy un ayuno total como medida de presión en contra de las autoridades.

De hecho, cerca de mil migrantes se mantendrán en plantón a las afueras de la oficina de Regulación del INM Sur hasta que les den una respuesta positiva, por lo que este miércoles otro grupo se coserá la boca.

Por su parte, Irineo Mujica, representante de los inconformes y de la organización Pueblos Sin Fronteras, manifestó que lo único que solicitan es diálogo con las autoridades y que les permitan efectuar sus trámites sin tanta demora, "que les den su visa humanitaria, su QR, lo que sea, pero que ellos pueda seguir, aunque los manden a otra ciudad para continuar hasta lograr su estancia legal en el país".

Aclaró que él mismo se coserá los labios mañana, "pues lo iba a hacer hoy, pero había muchos que querían hacerlo porque están desesperados".



Como se ha informado, este grupo de inconformes se ha manifestado desde hace como dos semanas, e incluso algunos se encadenaron y caminaron hacia la Estación Migratoria Siglo XXI para exigir soluciones a sus demandas y alto al hostigamiento.

