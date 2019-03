Migrantes en Tamaulipas, víctimas de polleros y corporaciones policiacas

ARNOLDO GARCÍA/ CORRESPONSAL 13/03/2019 02:12 p.m.

Es urgente que el Instituto Nacional de Migración establezca un mayor control sobre la frontera sur a efecto de evitar la entrada de migrantes centroamericanos y de otros países que no disponen de documentos, pues ven frustrado el alcanzar el "sueño americano" o bien alcanzar mejores condiciones de bienestar.

El diputado Glafiro Salinas Mendiola, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, insistió en que miles de migrantes son víctimas de violaciones a los derechos humanos, abusos, maltrato, vejación, no sólo por parte de los "polleros", sino también por las corporaciones policíacas.

Comentó que la porosidad de la frontera sur estriba en la falta de control, de falta de vigilancia por parte del Instituto Nacional de Migración y las fuerzas que les corresponden vigilar las fronteras, y es así que ingresan salvadoreños, hondureños, guatemaltecos y extranjeros de otros países sin documentación.

No se trata de cerrar la frontera, "sellarla", sino sencillamente establecer un control, saber quiénes ingresan a México, de donde proceden y demás a fin de poder asistirles de una mejor forma.

"Ante la serie de caravanas de migrantes que pretenden ingresar al vecino país norte, Estados Unidos ha sellado su frontera, y los indocumentados no podrán entrar. Así no únicamente son víctimas de vejación, robo, humillación, violación a los derechos humanos y demás durante su trayecto, por lo cual no solamente su objetivo se ve frustrado, sino además sufren toda clase de agresiones", dijo.

Reiteró Salinas Mendiola, que el flujo de migrantes ilegales procedente del río Suchiate, continuara en forma desordenada, si no se impone un control a la frontera sur.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso reiteró que en ocasiones para los migrantes que deciden quedarse en México no es fácil el poder alcanzar las condiciones de bienestar social a las cuales aspiran.

Migración, culpable de los desaparecidos: Ramiro Salazar Rodríguez

Por su parte, el diputado panista, Ramiro Salazar Rodríguez, los delincuentes actúan en complicidad con personal del Instituto Nacional de Migración, por lo cual son corresponsable del asesinato y desaparición de migrantes.

Aseveró que en ocasiones los elementos del INM entregan a los "polleros" a los migrantes indocumentados para que los internen en Estados Unidos de manera ilegal.

Hay personal del INM desaparecido debido a disputa con los carteles por el dinero que pagan los migrantes para ser pasados a los Estados Unidos, mencionó.

"No nos tapemos los ojos. El Instituto de Migración es el único responsable. Siempre ha estado involucrado" señaló.

Reveló que en 1998 denunció al delegado del INM en Tamaulipas pues actuaba en complicidad con los "polleros" para el tráfico de personas.

"Se lo dije en su oficina: tu eres el jefe de migración pero también eres jefe de los polleros. Ese es un vicio que se viene arrastrando desde hace tiempo", sostuvó.

Comentó que es urgente que la Secretaría de Gobernación haga una "limpia" general en el Instituto.

El diputado Ramiro Salazar, reiteró: "Se necesita un barrido general para acabar con la grave corrupción que existe en el Instituto. Si no se hace así el problema va a seguir".

Continuó diciendo que el INM no hace su trabajo pese a tener personal, recursos y poder hacerlo en coordinación con el Ejercito Mexicano así apuntó que en el retén militar de La Coma, en la carretera Victoria-Matamoros, debe haber personal de Migración, pero no hay un solo elemento.

