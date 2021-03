Migrantes: de rodillas suplican a Joe Biden los deje entrar a EU

TIJUANA.- Los migrantes en Baja California están intentando por todos los medios, legales e ilegales, lograr su objetivo de pisar suelo estadounidense.

Este martes un grupo intentó cruzar por la fuerza la garita internacional en la ciudad de Tecate, y otro se manifestó en el puerto de San Ysidro en Tijuana para insistir en su petición de recibir asilo en Estados Unidos, ocasionando en ambos casos la movilización de agentes norteamericanos.

Cuartoscuro.

En la ciudad de Tecate, ubicada junto a la franja con Estados Unidos y al este de Tijuana, fuentes policiacas de la ciudad solo confirmaron que el intento de cruce ilegal fue por el paso vehicular en las primeras horas del día y ésto obligó al cierre temporal de la garita.

Al parecer eran ocho personas, de las que un par habrían sido detenidas por el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), y el resto pudo volver a suelo mexicano.

Isaías Bertín, secretario Técnico de la Mesa de Coordinación en materia de seguridad en Baja California, dijo que no contaba con datos concretos sobre la nacionalidad de los migrantes, pero el tema sería tratado en la reunión de este miércoles con el resto de autoridades.

Más tarde decenas de migrantes de los que acampan en la garita El Chaparral, por donde entran a Tijuana los autos que vienen de California, caminaron hasta el cruce peatonal de San Ysidro a unos dos kilómetros de distancia para realizar una manifestación pacífica.

Familias enteras vistiendo una playera blanca con la leyenda ¨Biden please let us in" (Biden por favor déjanos entrar), se hincaron en uno de los carriles para autos que van al norte mientras agentes norteamericanos se apostaron en la franja fronteriza como medida de prevención.

En el lugar además hay todavía alambres de púas y algunos muros de contención de concreto instalados desde que llegaron las primeras caravanas de centroamericanas e intentaron cruzar la frontera por la fuerza en noviembre del 2018.

"Cada quien que haga lo que le parezca", comentó una mujer salvadoreña que no quiso dar su nombre por cuestiones de seguridad, pero aceptó platicar con La Silla Rota sobre las movilizaciones de migrantes en los puertos fronterizos de este martes.

Comentó que para ella lo mejor es permanecer en el campamento que ya va para dos semanas y en el que el gobierno de Tijuana estima que hay más de 300 personas entre adultos y menores de edad, principalmente centroamericanos y haitianos que buscan asilo político.

Esta fue la segunda ocasión que integrantes de ese campamento se presentan en la garita para pedir que los dejen pasar e iniciar sus trámites luego de una breve movilización similar realizada el lunes por la tarde, y parece que no será la última.

"Vamos a ir hasta que nos den una respuesta", dijo María Elena Vicente, una hondureña que todavía portaba la playera con su petición al presidente del país del norte mientras hacía fila para recibir alimentos en El chaparral.