Migrantes bloquean puente internacional en Matamoros

Cd. Victoria, Tamaulipas (La Silla Rota).- Casi un centenar de migrantes bloquean el Puente Nuevo Internacional entre Matamoros-Brownsville en demanda de que les concedan visas, citas y las audiencias no se prolonguen demasiado tiempo.

Desde las primeras horas decenas de migrantes que se encontraban en las inmediaciones del puente nuevo ingresaron impidiendo la circulación de vehículos así como de las personas que cruzan diariamente para estudiar o trabajar.

El hecho ha provocado fricciones entre mexicanos y migrantes pues les impiden el paso y deben desviarse varios kilómetros para cruzar hacia Estados Unidos por otros puentes.

El bloqueo se hace sobre el puente que tiene el sentido de circulación de México a Estados Unidos.

Del lado de Estados Unidos el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza desplegó agentes dotados con equipo antimotines, se colocaron vallas, un helicóptero de la Patrulla Fronteriza realiza sobrevuelo de vigilancia, en tanto que drones se toman fotografías y video de los hechos que suceden sobre el puente nuevo.

Elementos de la Marina y Policía Federal vigilan en el lado mexicano, pero sin intervenir.

Sandra Andrade, salvadoreña, quien llego con sus dos hijas de 10 y siete años de edad, desde el pasado mes 10 agosto a Matamoros, dijo que la cita para tramitar la visa se la dieron hasta el próximo mes de diciembre.

“Ya tenemos dos meses de estar durmiendo en la calle. Y el dinero que traía ya se nos acabo de que vamos a vivir, donde vamos hasta que llegue diciembre para la cita. Luego me mandan a la audiencia y otros tres meses más de espera”.

“Yo no quiero ser un parasito no quiero vivir de limosnas de la caridad, sencillamente pido trabajo. Siempre he trabajado”, insistió.

Los migrantes demandan se agilicen los trámites para el otorgamiento de las visas, las audiencias. Hay ya citas a las cuales están dando de cita hasta el próximo año.

El bloqueo ha causado ya un enorme caos y el enojo de miles de mexicanos que cruzan diariamente a Estados Unidos para trabajar o estudiar.





