Migrante agrede a periodista de El Universal cuando realizaba transmisión

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Un migrante haitiano agredió física y verbalmente a la periodista María de Jesús Peters cuando realizaba una transmisión en vivo desde el lugar donde los extranjeros realizan trámites de traslado a otros estados que ofrece el Instituto Nacional de Migración (INM).

En un video que fue grabado aproximadamente a las 10:00 horas de este sábado, se observa cuando la periodista de El Universal grababa el momento en que cientos de migrantes caminaban cerca de la Oficina de Regularización Migratoria del INM de Tapachula.

Intempestivamente se escucha una voz que le dice: "Eso no se hace, eso no se hace", mientras Peters responde: "No me toques"; de pronto un hombre originario de Haití le trata de arrebatar su celular y además buscaba golpearla.

El haitiano no logró golpear a la periodista porque otros migrantes lo contuvieron.

Peters escribió en el muro de su Facebook que ofrece 5 mil pesos de recompensa a quien le ayude a dar con el paradero de su agresor, e incluso colocó un número telefónico para agilizar la acción (9621077876).

QUEMAN VEHÍCULO DE REPORTERO

También en Chiapas, el automóvil de Roberto López, dueño de la página de noticias "La Roja Coleta, fue quemado la madrugada de este sábado por un hombre que circulaba en una bicicleta.

El hecho quedó grabado en una cámara de video-vigilancia, en el momento en que el sujeto, con el rostro cubierto, se acercó al domicilio del comunicador y de la bolsa de su pantalón trasera sacó una botella de lo que se presume era alcohol, lo roció en el coche y luego le prendió fuego.

De acuerdo con López, se trató de un ataque directo en su contra, debido a que la misma persona, la cual está identificada por él, llegó un día antes por la tarde a solicitarle un espacio para hacer una denuncia en contra de elementos de la Policía Municipal.

Sin embargo, el periodista le aconsejó al individuo acudir primero ante la instancia competente para interponer su denuncia, para después hacerla pública, lo que al parecer no le gustaría al solicitante.

Tras dejar en claro que presentó su denuncia correspondiente por esta agresión, explicó que gracias a sus vecinos que lo alertaron, se logró que bomberos sofocaran el fuego que consumía la parte del motor de su vehículo.

FREDY LÓPEZ, A CASI UN MES DE SU CRIMEN

El pasado 28 de octubre por la noche, La Silla Rota informó que un sujeto le disparó en la cabeza al periodista Fredy López Arévalo, quien cayó muerto en la entrada de su casa también ubicada en esta ciudad de la región Altos de Chiapas.

El originario del municipio de Yajalón, con más de 30 años de experiencia en el periodismo y quien incluso realizó coberturas especiales en temas de guerrilla, regresaba ese día con su familia luego de celebrar los 83 años de su madre, en un festejo que organizaron en un restaurante de Tuxtla Gutiérrez.

De hecho, el domingo 28 de noviembre, sus familiares, amigos y pobladores efectuarán una marcha hacia la Plaza de la Paz de esa misma localidad, para exigir justicia debido a que, lamentan, no ha habido avances en el caso, pese a que hay un sospecho plenamente identificado por cámaras de video-vigilancia de la zona donde vivía.

esc