Michoacán: previo a la elección, cárteles amagan a candidatos

MORELIA.- Al menos una semana antes de la elección del próximo 6 de junio, los grupos del crimen organizado hincarán a todos los candidatos, para definir y defender sus intereses criminales, advirtió el padre Gregorio López Gerónimo.

Un especialista en temas de seguridad y administración pública, compartió esa hipótesis y auguró que en Michoacán continuará la cogobernabilidad de los cárteles.

Este proceso electoral, ha estado inmerso en un escenario de violencia social y política, lo cual ha caracterizado a esta entidad por décadas, coinciden las fuentes consultadas.

Las definiciones partidistas y la movilidad del crimen organizado son parte de la marcada división social que vive esta entidad del centro del país.

La puja por el control político del estado entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Silvano Aureoles Conejo, también visten el proceso de elección.

CÁRTELES HINCARÁN A CANDIDATOS

El sacerdote y activista Gregorio López Gerónimo, consideró que Michoacán se encuentra en un estado de guerra, donde ya se utilizan explosivos en actos terroristas.

"Estamos en una situación difícil en vistas a las elecciones del próximo 6 de junio. Mientras que el INE o el IEM, le abren las puertas a los candidatos para que hagan campañas, los cárteles se han aventado con todo para ver cuánto territorio toman".

Mejor conocido como "Padre Goyo", el religioso dijo que ahorita es el momento en el que ya los cárteles tienen definido "qué títere les va a jugar y a representar".

"Se los anunció: ocho días antes de las elecciones; del 25 de mayo al 4 de junio, va a haber una presión tremenda, donde van a hincar a todos los candidatos que no coincidan con uno u otro cártel", advirtió.

Denunció que esta elección es de cárteles, así como ha sucedido en anteriores, donde incluso gobernadores han estado vinculados a las filas delincuenciales.

Gregorio López, no dudó que haya más candidatos y ciudadanos asesinados en Michoacán, por la disputa del poder político desde el crimen organizado.

Y reiteró: "Del 25 de mayo al 4 de junio, va a haber un sometimiento, que es el tiempo de la crucifixión, donde los cárteles van a someter a todos los candidatos y políticos".

"O los acribillan o los hincan, para que hagan que sus votos con el candidato de su conveniencia", agregó.

Sostuvo que esta guerra que se vive en Michoacán no tiene otro significado, que el tomar el control de los cárteles que "están en busca de gatos y ratones", enfatizó.

Eso, para que cada grupo criminal tenga garantizada su seguridad, su economía, el pago de piso y que toda acción de gasto público, pase por las arcas de los cárteles, afirmó.

EL EMPORIO CRIMINAL

Leopoldo Rodríguez Aranda, consultor en temas de seguridad y política pública, adelantó que en Michoacán continuará la cogobernabilidad del crimen organizado.

Por ello, expuso, ha aumentado la violencia, resultado de esa disputa entre grupos de las organizaciones criminales por el control del territorio y de la política pública.

Aseguró que Michoacán es un estado de la República donde hay una ausencia grave del Estado Mexicano y con un problema grave en la constitución del estado de derecho.

Rodríguez Aranda, recordó que Michoacán tiene dentro de una estructura social, económica y política, problemas añejos que datan desde 1949.

Esas adversidades, apuntó, en momentos como el actual, donde hay una elección de gobernador, alcaldes y diputados, detona los intereses de todos los grupos criminales, de autodefensas, políticos y, los económicos ligados al desarrollo del campo.

El consultor y especialista enfatizó que todos estos personajes y la clase política, tienen intereses personales arraigados en el estado, en donde la delincuencia organizada es el factor más destructivo y por lo tanto con mayor poder para desestabilizar la elección.

"Desde siempre, la política, como lo vemos en la federación también, y en todos los estados donde hay problemas graves de seguridad, está interconectada con la delincuencia organizada".

Refirió que en este país, como en ningún otro, no se puede explicar el crecimiento de la delincuencia organizada sin que haya colusión u omisión deliberada de las élites políticas para permitir su desarrollo.

"Entonces ¿qué es lo que ha pasado en los últimos meses?... pues justamente la ambición política de quienes son candidatos por ocupar un cargo y de quienes además ostentan el poder económico y el poder criminal", sostuvo Leopoldo Rodríguez.

Explicó que todos quieren, si no intervenir directamente como candidatos, sí para tener el control y poder sobre quienes son candidatos y sobre quienes van a votar por ellos.

El licenciado en Administración Pública por el Colegio de México y maestro en Administración Pública y Política, dijo no ver otra forma de que se gobierne en Michoacán.

Explicó que la movilidad y cogobernabilidad de los grupos del crimen organizado, no es una variable, si no es una constante y aplica lo mismo para esta entidad.

Aunque especificó que Michoacán tiene características muy particulares por la conformación de los grupos de autodefensas.

Rememoró que esta ausencia del Estado en varias regiones del estado, como la Tierra Caliente, desde hace más o menos a finales de los años 50´s, la población se ha organizado para defenderse.

Contó que desde 1959 fueron las primeras intervenciones para combatir al narcotráfico, los sembradíos de marihuana y de ahí a la fecha, la población ha estado constantemente organizada para defenderse de todos estos grupos delictivos.

"Todo eso viene a complicar más el tema. Cualesquiera que llegue el próximo sexenio como gobernador, tendrá sin duda el reto que han tenido desde los años 60 todos los gobernadores".

"Tendrá que llevar al estado a un proceso de pacificación, de control territorial y sobre todo de control social".

El consultor, recordó en ese sentido que la irrupción del narcotráfico derivado de la demanda de drogas que existe en Estados Unidos y Europa como otras regiones del Sudeste como Japón, derivó en que Michoacán se convirtiera todavía en un problema más grave de seguridad.

"Un gobernador no puede obviar esta situación y no puede dejar de lado una gobernabilidad o en su caso, procesos de negociación detrás de bambalinas para mantener la paz y gobernabilidad. De otra manera no hay cómo gobernar Michoacán", reiteró.

