"Mi vida peligra porque defiendo a las mujeres": feminista indígena

"Hacemos esto a escondidas, de hecho quienes me apoyan se mantienen en el anonimato, y pues como yo salí al frente de la Colectiva, me atacaron de inmediato, prueba de ello es que un día antes de manifestarnos por el feminicidio, recibí una llamada de una persona por parte del presidente municipal para que no la hiciéramos, quería negociar conmigo...", cuenta.