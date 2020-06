"Mi papá me enseñó cómo enfrentar al mar": Fernanda naufragó 18 horas

TUXTLA GUTIÉRREZ (La Silla Rota).- Como "mi papá fue marino, como que siempre tuve un entrenamiento, me decía cómo actuar cuando estuviera en el mar, en caso de un tsunami, de olas fuertes", cuenta Fernanda López Becerril, la joven que por 18 horas naufragó en las aguas de Boca del Cielo, balneario ubicado en la Costa de Chiapas, hasta que, por fortuna, fue expulsada en la colonia Ignacio Allende, a 30 kilómetros de donde se fue "tragada".

Ese día, "acariciaba" el agua cuando, de repente, un viento fuerte generó una ola grande: prácticamente la arrastró mar adentro. Sin embargo, para la joven de 16 años los consejos de supervivencia de su padre fueron fundamentales para que saliera viva, uno de ellos el de "hacerse amiga de una ola, porque él me decía que nunca le iba a poder ganar a una".

Por momentos pensó que no la libraría, sobre todo porque ese día la tormenta tropical "Cristóbal" hacía sus estragos en Chiapas, e incluso perdió la noción del tiempo, y ya entrada la noche la oscuridad se apoderó del ambiente.

"Mi mamá y mis amigos se confiaron porque saben que sé nadar, pero hasta que estaba como a 20 metros de la costa y grité que me ayudaran, vi cómo mi madre se empezó a poner mal, a enloquecer y más cuando empezó a llover y el oleaje era cada vez más alto", rememora durante una entrevista en la clínica particular del municipio de Tonalá, en donde la atendieron tras ser rescatada.

Durante varias horas y con la "brújula perdida", a Fernanda, en su instinto de sobrevivencia, no le quedó más que abrir la boca y beber el agua de la lluvia que azotaba por la noche, debido a que presentaba deshidratación, lo que considera le dio las fuerzas suficientes para continuar con el nado.

En un lapso, intentó "brincar" un "tumbo" y llegar a tierra, sin embargo, no fue posible, y el agua la revolcó para regresarla al mar. "Tenía mucho frío, me quise quitar el traje de baño, lo que hice por momentos porque me estaba rosando la parte de arriba, de los hombros, pero empezaba a temblar de frío", refiere.

Entre precipitación, oleaje, poca visibilidad y, la incertidumbre de lo que estaba en el fondo, a Fernanda "le comía" la desesperanza, y más cuando, lo que al parecer fue una medusa, le quemó uno de sus pies, el cual prácticamente se le inmovilizó durante una hora.

Se cuestionaba, según ella, qué había hecho mal antes para vivir esa situación, "pero bien dicen que Dios sabe por qué lo hace... es una lección de vida, porque haberme salvado tuvo que ser por algo".

Una vez que la claridad ocupó el cielo, a la estudiante se le regresaron los ánimos y, no lo pensó dos veces: "Me dije, ´yo ya no paso otra noche acá´, entonces observé dónde no pegaban tan fuerte las olas, y por ahí busqué para acercarme a la costa".

Con el cuerpo fatigado y nadando de dorso, Fernanda, originaria de la Ciudad de México, logró salir. Al pisar tierra, vio a los pocos minutos una casa de madera, a donde acudió, "con todo el dolor de su alma", para pedir agua para beber, pero nadie le contestó. Caminó un poco más hasta toparse con un tinaco, de donde tomó un poco de líquido.

Ante todo, agradece por estar viva, y aunque sabe que estuvo en un momento de serio peligro, reconoce que el mar, el cielo y Dios nunca la dejaron sola.

Tras caminar por un largo rato, una persona que viajaba en una motocicleta se acercó a ella, y fue quien prácticamente la llevó a su casa, le prestaron el baño para ducharse y, luego, probar una cena. "Estoy agradecida con la vida, inclusive con el mar. Todo ese ambiente me dio una lección de vida".