"Mi mamá salvó pacientes durante 10 meses; y en 10 días se fue"

Como enfermera, Silvia dio la batalla contra la covid hasta el último momento. Luchó 10 meses por salvar a pacientes, y en solo 10 días el virus cegó su vida.

"Hasta el último momento, mi mamá dio batalla para poder seguir sirviendo a las personas, era su vocación, era lo que le gustaba hacer, estar en el hospital y servir, ser útil como personal de salud para ayudar a salir adelante de esta enfermedad que nos está atacando", expresó Susana Ruiz, hija de la enfermera Silvia García, quien falleció por covid-19 tras 10 meses de estar en la primera línea de combate.

La Silla Rota publicó el martes pasado la noticia de la muerte de Silvia, quien era jefa de enfermeras del Hospital General de Zona 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Coatzacoalcos, Veracruz, y siguió atendiendo a los pacientes covid que la necesitaban hasta el final.

En entrevista con este medio, su hija Susana relató más detalles sobre la vida de su madre, quien es una de las mujeres que dio su vida para salvar la de cientos de personas que fueron hospitalizados por coronavirus durante estos 11 meses de pandemia.

Destacó que Silvia trabajó durante 32 años en el IMSS y que ser enfermera era su vida. "No paraba, nunca paró durante estos 10 meses de pandemia, ella siempre estuvo en el hospital, siempre dando lo mejor de sí misma para el hospital, para sus pacientes, para coordinar el servicio de Urgencias y todos tuvieran la atención de calidad que se merecen", dijo.

La jefa de enfermeras se emocionó mucho el 14 de enero, cuando recibió la primera dosis de la vacuna contra covid-19 de Pfizer, pero la inmunización no alcanzó a hacer efecto. Susana explicó que posiblemente su mamá había estado asintomática hasta ese momento, aunque no lo saben con certeza, porque no se le hizo una prueba antes.

Al día siguiente, ella tuvo fiebre, pero pensó que era una reacción por la vacuna y así se fue a trabajar. Todo el fin de semana siguió atendiendo a los pacientes, a pesar de la fiebre. El lunes regresó a Orizaba, de donde era originaria, y la temperatura no bajaba, fue hasta el miércoles cuando se hizo una prueba rápida, la cual salió positiva.

SILVIA ERA UNA ENFERMERA OPTIMISTA, AMOROSA Y ALEGRE

La salud de Silvia se fue deteriorando y el viernes le pidió a sus hijas que la llevaran al hospital, entró a Terapia Intensiva y su condición se agravó el lunes 25 de enero, por lo que tuvieron que intubarla, horas más tarde falleció.

Susana recordó que su mamá todavía trató de tranquilizarlas antes de entrar al hospital: "Me dijo no se preocupen, compañeros míos que han estado malos han salido, entonces yo también voy a salir. Ella siempre fue muy optimista y se mantenía, a pesar de que se sentía muy mal".

Silvia soñaba con que pronto se encontrara la cura para la covid-19, narró su hija, mientras tanto daba lo mejor de sí en el hospital y trataba de mantenerse optimista a pesar de la situación.

"Mi mamá era sumamente alegre, yo creo que esa era la principal característica de mi mamá, positiva, servicial, amorosa y era estricta, también era estricta en muchos aspectos, siempre fue, además de una gran enfermera, un gran ser humano en todos aspectos de su vida.

"Yo me quedo con todos los buenos momentos, con su mente soñadora, era una líder, porque para coordinar todo el servicio de Urgencias, una persona solidaria, amorosa, porque no solamente ayudaba a sus pacientes, sino también al personal de enfermería y los médicos", enfatizó Susana.

fmma